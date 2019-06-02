الأحد 02/يونيو/2019 - 08:37 م
سموحة يقبل استقالة أشرف توفيق ويعين أيمن المطرواي مديرا فنيا لفريق كرة السلة
أ ش أ
dostor.org/2652190
أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة قبول استقالة أشرف توفيق المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة.
وقال عامر - في تصريح مساء اليوم الأحد - "نتقدم بالشكر للكابتن أشرف توفيق وإن مجلس إدارة النادي وافق على الاستقالة نزولا على رغبة المدير الفني وارتبطاته الأسرية"، معربا عن خالص تمنياته بالتوفيق للمدير الفني في خطوته التدريبية الجديدة.
وقرر مجلس إدارة نادى سموحة تعيين الكابتن ايمن المطراوي مديرا فنيا لكرة السلة للرجال بالنادي خلفا للكابتن أشرف توفيق.