سموحة يقبل استقالة أشرف توفيق ويعين أيمن المطرواي مديرا فنيا لفريق كرة السلة

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يناقش تجهيز الساحات لأداء صلاة عيد الفطر

ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، بمكتبه، بديوان عام المحافظة، تجهيز الساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، مع الشيخ عطا بسيونى، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف. ووجه ...