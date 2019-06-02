خبير قانوني: "محمد صلاح" فتح أبواب الاستثمار الرياضي في مصر

هنأ المستشار محمد سالم، الخبير القانوني ومؤسس مبادرة "استثمر في وطنك الثاني مصر"، نجم الكرة المصرية ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على فوز فريقه أمس بدوري أبطال أوروبا ليصبح هو أول لاعب مصري وثالث لاعب عربي يحرز تلك البطولة.



وفي هذا الصدد أكد "سالم"، في تصريحات صحفية، أن محمد صلاح له قيمة اقتصادية كبرى لمصر كما له أهمية رياضية عظيمة لا يختلف عليها أحد.



وأوضح الخبير القانوني أن الأهمية الاقتصادية للاعب محمد صلاح تكمن في جعل مصر تنظر إلى فكرة الاستثمار الرياضي فيها وما يمكن أن يحققه هذا الاستثمار بالنسبة للوطن حيث يستطيع أن يقود استثمار الدولة كما هو حادث في دولة البرازيل.



ويرى الخبير القانوني البارز أن الاستثمار الرياضي في مصر وبالتحديد في مجال كرة القدم يكون عبارة عن اكتشاف المواهب ورعايتها رعاية جيدة وتدريبها بشكل علمي سليم ومن ثم فتح أبواب الاحتراف لها بمقابل مادي كبير يساهم وبقوة في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدا أن اقتصاد البرازيل أغلبه يعتمد على الاستثمار في كرة القدم وقد أدخلت هذه الدولة التابعة لقارة أمريكا الجنوبية مليارات من الدولارات بسبب هذا الاستثمار.



وتوقع سالم أن تفتح الدولة ذراعيها للاستثمار العربي في مجال الرياضة المصرية، مشددا على أن مبادرته ستسعى في الفترة المقبلة لجذب استثمارات عربية في هذا المجال باعتباره مجال جديد في مصر وأرباحه كبيرة.