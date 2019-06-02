الرئيس السيسي يعد بقضاء صباح أول أيام العيد مع أبناء الشهداء

وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقضاء أول أيام عيد الفطر المبارك مع أبناء الشهداء، موجها التحية لأسرهم وكل من ضحى بنفسه في سبيل الوطن.





جاء ذلك خلال مشاركته اليوم، في حفل إفطار الأسرة المصرية، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.





وشارك في حفل الإفطار - الذي اعتادت الدولة المصرية تنظيمه سنوياً- عددا من الوزراء والشخصيات العامة ورموز الصحافة والإعلام وممثلي فئات المجتمع من مختلف المحافظات وأسر الشهداء من الجيش والشرطة.