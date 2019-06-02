الأنبا مارتيروس يترأس طقس معمودية الطفل روجيه ريمون

ترأس نيافة الأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكة الحديد بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، طقس معمودية الطفل روجيه ريمون ناجي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم بالمهمشة.



وطقس المعمودية يعد من أهم طقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ضمن الأسرار الكنسية الـ"7"، وفي هذا الطقس يرشم الطفل بزيت الميرون، وهو يستعمل قبل العماد في طقس جحد الشيطان، ويرتدي الطفل خلال طقس المعمودية ثياب بيضاء رمزًا للبر.



وتعمد الكنيسة الأطفال الذكور بعد 40 يومًا من ميلادهم، و80 يومًا للطفلة.