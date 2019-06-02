القاهرة : الأحد 02 يونيو 2019
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الصحة
الأحد 02/يونيو/2019 - 08:02 م

اضطراب الأمعاء يؤدي إلى ظهور الرؤوس السوداء بالبشرة

اضطراب الأمعاء يؤدي
وكالات
dostor.org/2652159

قالت الدكتورة مونيكا بيشوف إن شوائب البشرة قد ترجع إلى الأمعاء، حيث يتسبب اضطراب الأمعاء في عدم طرد إفرازات الأيض السامة من الجسم، ومن ثم تهاجم البثور والرؤوس السوداء البشرة.
وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية أن اضطراب الأمعاء يحدث بسبب فرط تعاطي المضادات الحيوية أو فرط تناول الأغذية المحتوية على السكر. لذا لا يجوز تعاطي المضادات الحيوية إلا تحت إشراف الطبيب، كما ينبغي الإقلال من السكريات.
وللحفاظ على توازن فلورا الأمعاء ينبغي تناول منتجات الحبوب الكاملة وبذور الكتان والأغذية المحتوية على "البروبيوتيك" مثل الزبادي واللبن المتخمر.

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