حنان العربي: شخصية ناهد في "حكايتي" من الأدوار المركبة الصعبة

أعربت الفنانة حنان العربي عن سعادتها بالمشاركة في دراما رمضان 2019 بعملين محتلفين، هما «حكايتي» بطولة النجمة ياسمين صبري و«حدوتة مرة» للنجمة غادة عبدالرازق.



وتجسد حنان في "حكايتي" شخصية زوجة الفنان إدوارد، وتدعى "ناهد" وتلعب شخصية "زوجة عم" ياسمين صبرى فى الأحداث.



وقالت "العربي" في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن شخصية ناهد في مسلسل "حكايتي" كانت من الأدوار المركبة الصعبة جدًا، خصوصًا أنه لسيدة لديها أولاد كبار في السن.



واعتبرت أن هذا الدور نقلة لها في مشوارها الفني، وتحدٍ جديد، لأن طبيعة الدور في المسلسل يدور حول فترات مختلفة، بطريقة الفلاش باك، وهناك مشاهد تظهر فيها صغيرة في السن، ومشاهد أخرى تظهر كأم.



وأضافت أن هذا أول دور أم تقدمه على الشاشة، أما العمل الآخر فمع النجمة غادة عبد الرازق بمسلسل "حدوته مرة"، حيث يعتبر التعاون الرابع الذي يجمعهما بعد 3 مسلسلات، كان آخرهم مسلسل "ضد مجهول"، للكاتب الكبير أيمن سلامة والمخرج طارق رفعت.



واختتمت حديثها بأنها سعيدة بتقديم عمليين بموسم واحد، خصوصًا أن مشاركتها في "حدوته مرة" كانت مختلفة تمامًا عن شخصيتها في حكايتي.