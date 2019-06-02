محافظ الإسكندرية يكرم الطلاب الفائزين بالمركز الثاني عالميا بمسابقة "Intel ISEF"

كرم الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، الـ5 طلاب الفائزين بالمركز الثاني عالميا في مسابقة Intel ISEF، في مجال علم المواد ومجال الهندسة البيئية، والتي أقيمت بولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.



وهنأ المحافظ الطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم ومعلميهم، على هذا التفوق وهو ثمرة كفاحهم ومجهودهم المبذول، مضيفا قائلا: "هذا يجعلنا جميعا نفخر بهم جيلا لبناء مستقبل مصر، مؤكدا أن عليهم جميعا أن يحددوا أهدافهم في دراستهم ومراحلهم التعليمية المتسقبلية من الآن، خاصة أن العالم القادم هو عالم الثورة الرقمية الرابعة، والتي ستتغير وتلغى به بعض الوظائف التقليدية بشكل كبير، نتيجة لتطور العالم والتخصصات المطلوبة التي ستعتمد على التكنولوجيا الرقمية".



كما كرم محافظ الإسكندرية الـ33 طالب أوائل الشهادة الإعدادية لهذا العام، والذي حصل 8 طلاب منهم على الدرجة النهائية 280 درجة، و25 طالبا حصلوا على 279.5 درجة.





وطالب المحافظ الطلبة وأولياء أمورهم بضرورة الاهتمام والاستثمار في تنمية عقول أبناءهم والتي تعتمد على الفهم والتثقيف وزيادة المعرفة، خاصة أن مصر أتاحت للجميع قيمة علمية هائلة وهي بنك المعرفة الذي يعد كنزا لايمكن أن يقدر بمال، ويجب الاستفادة منه جيدا، وأهدى المحافظ في نهاية اللقاء دروع التميز العلمي وميداليات تذكارية للفائزين بمسابقة Intel ISEF، والميداليات الفضية لأوائل الشهادة الإعدادية، مقدما الشكر لقيادات ومعلمي مديرية التربية والتعليم على مجهوداتهم ودعمهم لأبنائنا الطلبة ليصلوا لهذا المستوى التعليمي الهائل.



جاء ذلك بحضور مصطفى العجمي القائم بأعمال مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ورزق الطرابيشي نقيب صحفيي الإسكندرية ومديري الإدارات التعليمية، ومديري ومعلمي المدارس وأولياء أمور الطلبة المتفوقين.