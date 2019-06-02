بخط يده.. مراجعة توفيق الحكيم لحديثه مع الله

حينما كتب توفيق الحكيم مقالاته الأربعة «حديث مع الله» ثار عليه رجال الدين يتقدمهم الشيخ الشعراوى الذى اتهمه بالضلال والإضلال، مما جعله يشكوه إلى الله على صفحات «الأهرام» قائلًا: «حسبى الله ونعم الوكيل فيمن فهمنى خطأ ورمانى بالضلال، دون أن ينتظر حسابك أنت يا ربى يوم الحساب.. ومع ذلك ألتمس منك المغفرة لمن ظلمنى، ولى إذا كنت قد سهوت أو أخطأت، وأنت الغفور الرحيم». وجاء موقف الأزهر أكثر تسامحًا، وأرسل رسالة واضحة الدلالة حينما دعا توفيق الحكيم لحضور الاحتفال بعيده الألفى، مما جعله يشكر الأزهر ويقول إنه: «أشعرنى بأنه لا يعتبرنى من الضالين»، ثم ما لبثت الأجواء الملبدة بالغيوم أن صفت بعد مرض توفيق الحكيم وإعلانه أنه رأى فى المنام أن الشيخ الشعراوى يعوده فى مرضه، فالتقط الشيخ الدعوة وقام بزيارة الحكيم فى المستشفى واعترف له بأنه لم يقرأ أحاديثه مع الله وإنما حدثه الصحفيون بفحواها، وزاد الشعراوى على ذلك وأهدى الحكيم سجادة صلاة وقالب طوب للتيمم.

ودعتنى شقاوتى، كصحفى شاب شاء له حظه أن يتحاور مع الكبار، أن أحتفل بعيد ميلاد الحكيم فطلبت أسئلة من الأدباء والنقاد يوجهونها إليه ليجيب عنها، وذهبت إلى الشعراوى لأحصل منه على سؤال للحكيم، فقال لى: اسأله عما فعل بهديتى إليه؟، واستقبل الحكيم سؤال الشعراوى بابتسامة وقال لى: ليطمئن، فهديته فى الحفظ والصون، وأقوم بواجباتها. وبعد انقشاع غبار المعركة كتب توفيق الحكيم مراجعة لأفكاره، ننشرها بخط يده لأول مرة، ولكن بعد التعرف على تفاصيل المعركة التى توقع حدوثها.

كان توفيق الحكيم يمر بأزمة نفسية كبيرة بعد أن فقد زوجته ثم ولده الوحيد إسماعيل، وراح يجلس فى حجرته مع نفسه أمام لوحة معلقة على الحائط، فيها اسم الجلالة، ليناجى ربه من خلالها، ولكنه كفنان أراد أن تخرج مناجاته إلى الناس فكتب فى «الأهرام» «حديث مع الله».

وكما توقع الحكيم ثارت ثائرة رجال الدين، ويبدو أنه كان مستعدًا للمواجهة، لتوقعه أنه سيغضب بعض المتزمتين، فأكد أنه التزم أدب الحديث مع ربه، وأنه- سبحانه- لم يخاطبه وإنما هو الذى يجيب مستلهمًا ما يمكن أن يكون رد الله على تساؤلاته من قرآنه الكريم وسنة نبيه صلوات الله عليه، وأن تأويله بعض الآيات استقاه من أمهات كتب التفسير، والأحاديث عاد بها إلى مصادرها كأحاديث حسنة الإسناد لا يكاد يخلو منها كتاب من أمهات الكتب الإسلامية، ومضى الحكيم متسلحًا بفضيلة العفو عمن هاجموه قائلًا: «سامح الله من أساء فهمى، ومن أساء الظن بقصدى، ومن افترى على ما لم أقله، ومن أراد تنفيرى من الإسلام دين السماحة واليسر»، وأعلن أنه لن يقبل من أحد إلا ما هو مقتنع به، أو حسب تعبيره: «لن أقبل الفكر الذى يصدر بلا تفكير غير عقلى رغم أن الله خلقه ليفكر، ولا أرتدى ما خرج من قلب وعقل الآخرين دون تأمل فيه وتمحيص».

وما يؤكد وعى الحكيم بقضيته، التى لم يطلقها جزافًا، أنه كشف عن آخرين سبقوه فى الحديث مع الله بما يدل على دراسته الواعية والعميقة بالتراث الإسلامى، فأطلعنا على كتابات السابقين من مفكرى الإسلام ومتصوفيه ممن أجروا أحاديث ونسبوها إلى الله، شعرًا ونثرًا، كديوان ابن الفارض، وابن عربى فى «الفتوحات المكية»، و«المواقف والمخاطبات» للنفرى، و«الطبقات الكبرى» للشعرانى، و«كشف الظنون ولطائف الأعلام فى إشارات أهل الإلهام ومكاشفة القلوب» للغزالى.

وهكذا كشفت معركة الحكيم عن ثقافته الإسلامية التى راح يوظفها توظيفًا عصريًا، طرح من خلالها عدة قضايا وتساؤلات فى أحاديثه مع الله. سأل الحكيم ربه عن مصير العلماء الذين كشفوا لنا عن عظمته، كأينشتاين صاحب نظرية النسبية، وهو من العلماء القلائل المؤمنين- حسب الحكيم- مستشهدًا بقوله: «إنى أدين بالتبجيل كله لتلك القدرة العجيبة التى تكشف عن نفسها فى أضأل جزىء من جزيئات الكون»، وعالم الفيزياء الفرنسى ألفريد كاستلر المعروف بأبوالليزر والذى قال فى كتابه «المادة هذا المجهول»: إننا كلما أوغلنا فى دراسة المادة أدركنا أننا لم نعرف عنها شيئًا.. فسوف يظل دائمًا شىء فيها مخفيًا عنا»، فلما سألوه: مخفى بمن؟ أجاب: بالله، وهكذا حيرة العلم والعلماء اليوم، كلما توغلوا فى العلم اقتربوا من الخشوع لله، ويستشهد الحكيم بالآية الكريمة «إنما يخشى الله من عباده العلماء»، مستشهدًا بتفسير الإمام النسفى والإمام القرطبى أن الخشية فى هذه القراءة استعارة، والمعنى: إنما يعظم الله من عباده العلماء ويجلهم كما يجل المهيب المخشى من الرجال من بين جميع عباده. ولذلك يعتقد الحكيم كما يقول مخاطبًا ربه: «أعتقد أنه من الطبيعى والمنطقى أن مثل هؤلاء العلماء المؤمنين بك سوف يكون مصيرهم مغفرتك وأنت الغفور.. والعلماء أقدر على إقناعنا بوجودك ووحدانيتك، من الفلاسفة الذين لا يعتمدون إلا على لغتهم وحدها، وهى فى الغالب عاجزة أو ملتوية، ولكن يا ربى بعض رجال الدين عندنا يرون غير ذلك.. يرون مصير هؤلاء العلماء من غير المسلمين، النار، لأنهم لم يقولوا لا إله إلا الله، شهادة لغوية، مع أن العلماء قالوها بالممارسة وليس باللفظ، ومارسوا قدرة الخالق ووحدانيته فى أسلوبه المعجز فى خلق الكون وقوانينه التى تدل على أنه الواحد».

ويناقش توفيق الحكيم قضية العقل الذى خلقه الله كأعجب مخلوقاته ليفكر به الإنسان، ومع ذلك يظل العقل عاجزًا عن إدراك الله وحكمته، فيشقى: «يا ربى، بقدر ما أعطيتنى الإيمان راحة، أعطيتنى العقل جهدًا»، ويقارن بينه- كإنسان- وبين الحشرة مرجحًا كفتها حتى على نفسه، معتبرًا أن إنتاجه الفكرى والأدبى الذى وضعه فى «كتب لا تنفع ولا تضر»، بل ذهب إلى أبعد من ذلك متهمًا نفسه بهذا «الهراء الذى أكتبه»، ولا شك أن تقييم توفيق الحكيم لنفسه على هذا النحو، فى سنوات عمره الأخيرة، إنما كان يعبر عن أزمة نفسية يمر بها بعد رحيل ابنه الوحيد الذى شعر بعقدة الذنب تجاهه، لأنه أهمله ولم يعطه ما يجب أن يعطيه الأب لابنه، ولهذا تجده يقترب من الله كثيرًا ويناجيه: «وأنا واثق من مغفرتك، وغير واثق من عدم ارتكابى للمعاصى، فأنا لم أرتكب كبائر، ولكنى مرتكب كثيرًا من الصغائر، وأكثر ما اقترفت من الشر هو بالنية دون الفعل، أما الخير فلا أذكر أنى أديته لا بالنية ولا بالفعل»، وهكذا كان توفيق الحكيم قاسيًا على نفسه إلى حد تجريدها من أى خير حتى لو كان فنًا وإبداعًا أسعد به الملايين، مما اعتبره «هراء»، ثم فى حديثه الرابع والأخير مع ربه يعود فيشكر ربه الذى هداه إلى طريق الأدب، وهذا التناقض هو ما يؤكد أزمة توفيق الحكيم، يتذكر: «اندمجت فى سماع التلاوة من الشيخ ندا أشهر القارئين فى ذلك العهد، خاصة فى سورة الكهف، ولعلها رسبت فى خاطرى إلى أن جسدتها فى تمثيلية (أهل الكهف)، الحمد لك يا ربى.. فقد كان التمثيل وقتذاك فى بدايته غير محترم.. دفعتنى إلى طريق الأدب».





غير أن اللافت للنظر أن الحكيم عندما أعاد طبع أحاديثه فى كتاب بعد حذفه لردود الله المتخيلة عليه، حرص على أن يؤكد على إسلامه وأن ينطق بالشهادتين، فى فصل جعل عنوانه «أنا مسلم.. لماذا؟- مقدمًا أسبابه فى كتابته لهذا الفصل- لما جاء فى الإسلام من عناصر ثلاثة: الرحمة، العلم، البشرية، وقبل ذلك وفوق ذلك لأنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله»، بل إن الناشر أيضًا حرص على أن يكتب هو الآخر مؤكدًا فى فصل آخر على «الإسلام عند توفيق الحكيم».

وفى «خاتمة» مخطوطة بخط يده، يقدم توفيق الحكيم مراجعته الأخيرة لأحاديثه مع الله، مؤكدًا أنه لن يكتم علمه وإن لم يكن عالمًا، مركزًا على فضيلة التفكير، فيقول وهو لا يزال يخاطب ربه، ولكن من طرف واحد: أما بعد.. فما هو المراد من كتابى هذا؟ المراد يا ربى هو طاعتك فيما أمرتنا به فى كتابك الكريم.. وهذه آياتك يا ربى العظيم: «أو لم يتفكروا فى أنفسهم» سورة الروم، «كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون» سورة البقرة، «أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا» سورة سبأ، «قل هل يستوى الأعمى والبصير أفلا تتفكرون» سورة الأنعام، «كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون» سورة يونس، «الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السماوات والأرض» سورة آل عمران، «فاقصص القصص لعلهم يتفكرون» سورة الأعراف، «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون» سورة النحل، «وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون» سورة الحشر، وهكذا فى آياتك الكثيرة دعوة إلى التفكير.. ولقد خلقت لنا آلة للتفكير، فلم نستخدمها كثيرًا، واكتفى أكثرنا بالتلقين دون تفكير، وقال رسولك صلى الله عليه وسلم: «لا عبادة كتفكر»، لأن التفكر إذا أدى إلى معرفتك فقد أصبح عبادة.. لأن العبادة هى فى جوهرها معرفة قدرتك وتقديرك حق قدرك.. وقد جاء فى قرآنك الكريم: «ولو أنما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله».. وهل لو انقلبت الأشجار أقلامًا والبحار مدادًا يمكن أن نكتب بها كل عجائب صنعك، وكل ما عندنا من فكر يتجدد علمه بتجدد الأزمان يمكن أن يصل إلى شىء من أسرار خلقك؟.. فما نحن إلا بشر ضعيف فوق كوكب صغير خلقت مثله ملايين الكواكب وملايين الشموس التى مثل شمسنا.. وأنت أعلم بما خلقت فيها من مخلوقات قد تكون أقوى منا إدراكًا.. ولقد سلحتنا من فضلك بسلاح العقل والعلم لندفع به عنا شر الأقوى من وحوش الأرض، وشر الأذكى من مخلوقاتك فى كوكب آخر قد يهدد بقاءنا.. وما من ريب عندى فى أن إرادتك العليا سوف تهدى بعض علماء الدين عندنا من المستقرين فى جهلهم أن يستزيدوا من العلم الذى يوصلهم إلى معرفتك فى أسرار خلقك.. ولقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا ينبغى للجاهل أن يسكت- وفى رواية أخرى- أن يستقر فى جهله، ولا العالم أن يسكت على علمه».. والجهلاء يظنون أن العلم هو ما يسمونه «علم الدين» ويقصدون به ما استطاعوا جمعه من نصوص موثقة.. وليس هذا ما قصده الله تعالى بدعوته الدائمة لنا أن نتأمل خلق السماوات والأرض وأعاجيب الكون الذى خلقه، ولا بد لذلك من علم واسع عميق لإدراك شىء من أسراره تعالى المعجزة، وهذا لا يتأتى إلا بتدريب المدارك البشرية على مراحل، تبدأ المرحلة الأولى فيها باللغة المعروفة للناس بكلام مبين موحى به من السماء، ليس فيه تفصيلات علمية لا يدركها العقل البشرى فى تلك المرحلة، ولكن فيها إشارات لذوى الألباب، ولكن الله تعالى يعرف بمواقيت المراحل القادمة التى يقتربون فيها خطوة أو خطوات من المعرفة بقدرته وبأسرار خلقه، وبلغة أخرى فى صورة قوانين علمية ومعادلات رياضية تكشف عن تركيب الذرة وتكوين العناصر فى الخلق.. على أن بعض العلماء المتدينين مثل أينشتاين كان يقول إن العلم الذى يمارسه هو أيضًا يحتاج إلى نوع من الإلهام.. هذا هو العلم الموصل إلى معرفة سر الله فى خلقه، الذى خلق لنا من أجله أداة «العقل» البشرى، والله تعالى علمنا فى قرآنه السبب والمسبب، فهو وإن كانت إرادته هى العليا، ويقول للشىء كن فيكون، فإنه يريد أن يعلمنا أيضًا أن إرادته تكون على أساس السبب والمسبب، كما جاءنا فى قوله تعالى: «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرًا»، وكان من الممكن لقدرته تعالى أن يكتفى بالإرادة ويقول: إذا أردنا أن نهلك قرية أهلكناها، أو جعلناها حطامًا أو دمارًا، على أساس أنه إذا أراد شيئًا قال له كن فيكون، ولكن الله تعالى أراد بحكمته أن يقول لنا: فلتكن لك إرادة، ولكن لتكن هناك أيضًا الأسباب التى تتحقق على أساسها هذه الإرادة.. والله أعلم.

مهما يكن فقد أرانا الله الفرق بين الإرادة والأسباب الموصلة إليها، كذلك «معرفة الله» وهى الهدف، ثم طريق الوصول إليه وهو «العقل» و«العبادة» و«الفكر».. كذلك فى الدين هنالك الغرض الأصلى وهو «الوصول إلى الله».. وهناك «الشعائر» و«الطقوس» إنها الطريق ولكنها ليست هى «الوصول»، ومن يتبع بكل دقة الشعائر والطقوس التى أمر بها الله تعالى لا يعتبر أنه قد وصل، إنما هو اتبع الطريق الذى أراده الله للوصول إليه، ولكن الوصول ذاته هو معرفته وحبه، وحب الله عندى ليس هو الحب الذى نعرفه من البشر للبشر، لأن الحب البشرى له أسبابه وأعضاؤه التى خلقها الله لنا وبها، والله ليس بشرًا مثلنا وليس شيئًا وهو «ليس كمثله شىء»، إذن حب الله عندى هو حب «نوره»، ونوره تعالى ليس فى القلب وحده، ولكنه فى العقل أيضًا.. فى كل ما يضىء فى كياننا ويرفعنا لنسمو على أنفسنا.

وأخيرًا.. أرجو أن يفهم من إشارتى إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا ينبغى للجاهل أن يسكت على جهله ولا للعالم أن يسكت على علمه» أن فى ذهنى رجال دين بعينهم ولا كل رجال الدين.. فالواقع أن الكثير من رجال الدين على علم وعقيدة جديرة بالتقدير، كذلك الأزهر الشريف كان فيه من أنواع العلم والعلماء ما مهد الطريق إلى نهضة عربية إسلامية حقيقية.. وأذكر أن محمد على يوم أراد إنشاء مدارس للطب فى مصر عهد بذلك إلى الدكتور كلوت الفرنسى، الذى أصبح «كلوت بك» وله شارع باسمه، أن يقوم بهذا العمل، فسأل عن المدرسة أو المعهد العالى الذى يختار منه بعض الطلبة لإرسالهم إلى مدرسة طب باريس يتعلمون فيها، فقالوا له لا يوجد عندنا غير «الأزهر»، فذهب واختار منه عشرة طلاب أرسلهم إلى باريس، فعادوا أطباء ممتازين.. وحدث هذا فى علم الفلك وغيره من العلوم، لأن الكثير من تلك العلوم كانت تدرس فى الأزهر.

كذلك أرجو أن يفهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ولا ينبغى للعالم أن يسكت على علمه»، أن فى ذهنى اعتبار نفسى عالمًا.. حاشا لله.. فأنا لست أعتبر نفسى عالمًا، ولكن الواقع الذى لا أستطيع إنكاره هو أنى كما قال القدماء: ألممت من كل شىء بطرف، وأنى أنفقت حياتى التى بلغت من الأعوام أكثر من الثمانين فى تحصيل كل ما استطعت تحصيله من ألوان المعرفة الإنسانية فى شئون الفكر والعلم والأدب والفن، ما ملأت به كتبًا، وما استقر فى رأسى ورسخ فى قلبى إيمانًا بفضل الله تعالى، وما بقيت منه أشياء رأيت عملًا بقول الرسول صلوات الله عليه، ألا أسكت عليها كلما استطعت إلى ذلك سبيلًا.. وبالله التوفيق.

توفيق الحكيم



وفى حاشية منفصلة يستدرك توفيق الحكيم ما ورد بحديثه عن العلم ليفرق بين ذلك العلم الموصل للمعرفة، والعلم المؤدى إلى الدمار، فكتب يقول: «ويجب أن نفرق بين العلم الصرف الذى يقرب إلى معرفة الله، والعلم التطبيقى (التكنولوجيا) وهو المسئول عن القنابل الذرية والإنسان الآلى والقلق النفسى وكل ما تعيش فيه البلاد المتحضرة من بلاء، ولا نلقى مسئولية ذلك على العلماء الحقيقيين المتدينين الذين سبق لهم أن نبهوا أنفسهم إلى أخطار الذرة عندما اكتشفوها، والمسئولية اليوم لإنقاذ البشر تقع على عاتق رجال الفكر متعاونين مع رجال الدين على دعم القوى الروحية والفكرية ضد القوى المفسدة».