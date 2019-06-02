القاهرة : الأحد 02 يونيو 2019
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الأحد 02/يونيو/2019 - 07:40 م

د. صائب عريقات يكتب: أىُّ سلام وازدهار فى ظل العبودية؟

د. صائب عريقات يكتب:
dostor.org/2652144

قبل أيام أحيا الشعب الفلسطينى فى كل أماكن وجوده الذكرى الحادية والسبعين لنكبته الكبرى عام 1948، وسيحيى بعد أيام قليلة الذكرى الثانية والخمسين للاحتلال الإسرائيلى الذى بدأ عام 1967.. وطيلة هذه العقود شهد شعبنا نكبات متوالية فى محاولة لتصفية وجوده الوطنى، آخرها الحرب المفتوحة التى شنتها إدارة الرئيس ترامب ضد شعبنا باعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومحاولة شطب حق العودة للاجئين، وشرعنة المستوطنات، وإعطاء الضوء الأخضر لحكومة نتنياهو بضم معظم الضفة الغربية.. ومن الغريب أن الولايات المتحدة تمعن فى هذه الممارسات التى تُظهر العداء الصريح لشعبنا والانحياز الصارخ إلى أقصى اليمين الإسرائيلى، فى الوقت الذى تدّعى فيه أنها بصدد إعداد خطة للتسوية أطلقت عليها «صفقة القرن».. ويتبين إذن أن هذه الصفقة المزعومة هى ليست خطة لحل الصراع بقدر ما هى خطة لتصفية القضية الوطنية لشعبنا واستكمال المشروع الصهيونى الهادف إلى بناء «إسرائيل الكبرى».
كان من الطبيعى أن يقف الشعب الفلسطينى بكل أطيافه وبقيادته السياسية موقف الرافض لهذه الخطة، خصوصًا أن عناصرها الرئيسة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين والمستوطنات باتت موضع التنفيذ العملى، وما بقى خافيًا من عناصر هذه الخطة هو ليس سوى الجزء الثانوى منها، خاصة وجهها الاقتصادى.
تدرك واشنطن أن استكمال تنفيذ هذه الخطة رغم الظرف الفلسطينى يتطلب تجنيد الدعم السياسى لها من قبل دول عربية وإقليمية تلعب دورًا مركزيًا فى تشييد النظام الإقليمى الذى تسعى الولايات المتحدة لفرضه على المنطقة.. ومن هنا فإن الوظيفة المتوخاة من ورشة العمل التى دعت إليها الإدارة الأمريكية فى المنامة، والتى رغم كونها تلبس لبوس المشروع الاقتصادى وتسعى إلى تزيين الخطة بوعود الازدهار والرخاء، هى فى الواقع فعل سياسى بامتياز، هدفه جرّ دول المنطقة، وبخاصة الدول العربية الأكثر أهمية، إلى موقع المشاركة فى دعم الخطة والانخراط فى تنفيذها حتى قبل أن يتم الإعلان عن مضمونها الكامل.
فليس من المنطقى أن يجرى حديث عن تجنيد عشرات مليارات الدولارات وضخ الاستثمارات فى منطقة صراع مع الاحتلال لم تستقر معالمها الجيوسياسية على حل واضح بعد، إضافة إلى تنظيم مؤتمرات تناقش قضايا الشعب الفلسطينى الاقتصادية وغيرها دون موافقة أو مشاركة ممثلى الشعب الفلسطينى، بل وتجاوز منظمة التحرير وتوجيه الدعوة إلى شخصيات ليست لها أى صفة تمثيلية، وهى شخصيات فى معظمها رفضت الدعوة تعبيرًا عن التزامها الوطنى.
ولذلك فقد دعا الرئيس الفلسطينى محمود عباس، فى كلمته أمام القمة العربية الطارئة، وفى كلمته أمام منظمة التعاون الإسلامى، الدول العربية والإسلامية إلى عدم حضور هذه الورشة، وأعلن أن فلسطين لن تشارك فيها، لأن عدم حضور هذه الورشة يعنى الوقوف فى وجه فرض حل يستبدل بـ«مبدأ الأرض مقابل السلام» مبدأ «الازدهار من أجل السلام»، مؤكدًا وقوفه ضد هذه المشاريع الاقتصادية التى تسعى إلى تغيير المرجعيات الدولية والقانونية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الحل النهائى كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين وفقًا للشرعية الدولية والإفراج عن الأسرى.
إننا عندما ندعو الدول العربية والإسلامية ودول العالم لعدم حضور الورشة فإننا ندعوهم للتمسك بالقانون الدولى والشرعية الدولية وحل الصراعات بالطرق السلمية، مؤكدين التزامنا بقرارات قمة الظهران 2018، وقمة تونس 2019، وبالمبادرة العربية، والامتناع عن فرض حلول يرفضها الشعب الفلسطينى بكل أطيافه انسجامًا مع الالتزام العربى برفض ما يرفضه الفلسطينيون، لأن الطريق الوحيد للسلام هو إنهاء الاحتلال وليس تنميته وازدهاره وتشريعه.
إن التسريبات التى نُشرت من قبل الولايات المتحدة لمضمون المقترحات الاقتصادية التى ستقود برأيها إلى الازدهار هى أيضًا تؤكد حتى فى المجال الاقتصادى الطبيعة التصفوية لخطة ترامب، ذلك أن الجزء الرئيسى من الاستثمارات المقترحة سوف يُوجه نحو مشروع ضخم لتوطين اللاجئين الفلسطينيين فى الدول العربية المحيطة، توافقًا مع مخططات تجفيف موارد وكالة الغوث الدولية «أونروا»، وإعادة تعريف اللاجئ، وتقويض ركائز القانون الدولى والشرعية الدولية فى معالجتها قضية اللاجئين.
إن تصميم الإدارة الأمريكية على تغيير حقائق المنطقة أدى إلى غفلتها عن أن هذه التسريبات تُبدّد حتى محاولات تقديم خطتها الاقتصادية كرشوة للفلسطينيين بديلًا عن حقوقهم الوطنية.. لقد أكد الشعب الفلسطينى بكل مكوناته وفى جميع أماكن وجوده أن فلسطين وحقوقها الوطنية فيها ليست للبيع، ولا يمكن لأى رشوة اقتصادية أن تدفعها للتنازل عنها.. ولكن فوق هذا الموقف المبدئى يتبين أن الرشوة نفسها ملغومة بمتفجرات التصفية والقضاء على قضية اللاجئين، وهذا يعزّز من صحة الموقف الذى اتخذته القيادة الفلسطينية ببصيرتها الثاقبة منذ البداية برفض هذا العبث بمستقبل شعبنا ووجوده.
فى الحقيقة، إن الازدهار الذى تَعِدُ به هذه الخطة هو فى الواقع ازدهار الاقتصاد الاستعمارى الاستيطانى الإسرائيلى الذى يُراد له أن يُهيمن على كل مقدّرات المنطقة، بما فى ذلك مقدّرات دول الخليج وثرواتها وغيرها من البلدان العربية، وفى هذا السياق يجرى الحديث عن تحسين الشروط المعيشية للشعب الفلسطينى تحت مظلة الاحتلال بديلًا عن حل سياسى لقضيته الوطنية.. لكن التجارب المريرة التى مرّ بها شعبنا خلال نصف القرن الأخير تبرز حقيقة أن أى تحسن فى مستوى المعيشة فى ظل قمع الاحتلال وسيطرته على كل الموارد لن يكون سوى حالة طارئة مؤقتة سرعان ما تتبخر تحت وطأة هيمنة المصالح الاستعمارية وقسوة القمع الإسرائيلى.
إن دعوتنا للدول العربية ودول العالم لرفض الانخراط فى هذا المخطط هى ليست فقط دعوة للتضامن مع الشعب الفلسطينى الذى يقف فى الخندق الأمامى للدفاع عن القدس والأقصى، وإنما هى أيضًا دعوة لها للانتصار لحريتها وكرامتها وحقها فى السيطرة على الموارد التى حباها بها الله واستخدامها لخير شعوبها.
ولذلك نجدد دعوتنا للدول العربية والعالم أجمع إلى مقاطعة مؤتمر ترامب فى المنامة، فحديث جرينبلات عن تغيير التاريخ وتحويل المنطقة إلى «مكان يحترم فيه الناس بعضهم بعضًا»- كما أعلن عن ذلك فى تصريحاته- هو إهانة للشعوب العربية تفضح مسعى واشنطن لحرف مسار التاريخ بعيدًا عن الحرية والتسامح وتكريسًا للعبودية والهيمنة.
كما ندعو كل القوى السياسية والبرلمانات ومؤسسات المجتمع المدنى العربية للوقوف صفًا واحدًا معنا وإطلاق حملة منسقة للتصدى للمخطط الأمريكى وإسقاطه، دفاعًا عن الشرعية الدولية وعن حقوق الشعب الفلسطينى وسائر الشعوب العربية.
أعلنت دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية مبادرتها للسلام فى المنطقة القائمة على مؤتمر دولى يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ويضمن جلاء الاحتلال الإسرائيلى عن الأرض الفلسطينية، وتجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفقًا للقرار 194، والمبادرة العربية، وهذا ما تبنّته قمة الظهران وقمة تونس وقمة التعاون الإسلامى.. هذا وحده هو الحل القابل للاستمرار وفيما عدا ذلك فهى دعوات للإيغال فى الحروب والفتن والقمع الاحتلالى. وأما الشعب الفلسطينى فهو صامد ومتجذر فى أرضه ولن تنجح أى قوة فى اقتلاعه منها، والخيار الذى يواجهه العالم اليوم هو تمكين هذا الشعب من ممارسة حقه فى تقرير المصير أو إبقاء المنطقة أسيرة لدوامة الحروب والعنف وسفك الدماء.
نقلًا عن «الشرق الأوسط» اللندنية

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