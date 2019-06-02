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اقتصاد
الأحد 02/يونيو/2019 - 07:38 م

استمرار مفاوضات شراء «دراجون أويل» الإماراتية حصة «BP» البريطانية بـ«جابكو»

استمرار مفاوضات شراء
سيد إبراهيم
dostor.org/2652141

كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول عن استمرار المفاوضات بشأن صفقة «دراجون أويل» الإماراتية لشراء حصة «BP» البريطانية فى مناطق امتياز جابكو بخليج السويس.

وأوضح المصدر لـ«الدستور» أن صفقة بيع حصة جابكو كانت مربحة للطرفين سواء «BP»، أو «دراجون أويل»، ولكنها غير كافية لتطلعات ورغبات الهيئة المصرية للبترول، التى لا بد من موافقتها على شروط التنازل وإسقاط حق شركة بترول خليج السويس، ولكن حجم الاستثمارات التى تقدمت بها شركة دراجون الإماراتية للاستحواذ على حصة «BP»، فى مناطق امتياز جابكو بخليج السويس، لم تلق قبولًا من الهيئة، التى اعتبرتها أقل بكثير من حجم التطلعات المستقبلية فى استثمارات البترول فى مناطق امتياز جابكو خلال الـ10 سنوات المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن تقدير حجم الاستثمارات الإماراتية فى مناطق الامتياز الخاصة بحقول «BP» كان مخيبًا للآمال، إذ عرضت «دراجون أويل» حجم استثمارات نحو 6 مليارات دولار خلال 10 سنوات، وهذا ما لم تقبله هيئة البترول.
ومع إتمام الصفقة، تنتهى الشراكة بين «BP» و«جابكو» بعد 50 عامًا وصل خلالها إجمالى استثماراتها فى مصر إلى أكثر من 30 مليار دولار.
ومن المقرر أن تركز «BP» مستقبلًا على تطوير احتياطيات الغاز البحرية الضخمة لمصر، بضخ استثمارات جديدة بنحو مليارى دولار خلال 2019 فى مجال الغاز والنفط. ومن جانبها قالت «دراجون أويل»، التابعة لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، ومقرها دبى، إنها تعتزم توسعة أنشطتها الخارجية، وتعزيز إنتاجها إلى 300 ألف برميل من المكافئ النفطى يوميًا بحلول 2025. وتنتج جابكو أكثر من 70 ألف برميل يوميًا من الزيت، و400 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز، وبلغ صافى إنتاج «BP» فى مصر ما يقدر بـ49 ألف برميل يوميًا من النفط وسوائل الغاز، و878 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز فى 2018، وفقًا للتقرير السنوى للشركة.

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