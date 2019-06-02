خبراء: البيئة الاستثمارية باتت جاذبة لأنظار العالم الآن

- أشادوا بالتوسع فى حجم أعمال الشركات والمشروعات وطرح أراضٍ بالمجان



قال خبراء إن البيئة الاستثمارية الآن جاذبة لرجال الأعمال وأصحاب الصناعات من جميع أنحاء العالم، خاصة بعد قانون الاستثمار الجديد والبنية التحتية التى أعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بالاقتصاد المصرى، إلى جانب الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتهيئة وتحسين المناخ التجارى، مثل إصدار قانون حوافز وضمانات الاستثمار، فضلًا عن تهيئة البيئة النقدية والقضاء على السوق السوداء للدولار.

وذكر مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مناخ الاستثمار حاليًا يتسم بالجاذبية لما توفره الحكومة من حوافز استثمارية وضريبية، وشروعها فى تعديل بعض بنود قانون الاستثمار الجديد، ليسمح بتوسع فى حجم أعمال الشركات والمشروعات، بالإضافة إلى طرح أراضٍ بالمجان، وإطلاق مبادرة «استلم مصنعك جاهز بالتراخيص» لاختصار الوقت والتكلفة.

وطالب «أبوزيد» بوضع آليات جديدة تسهم فى اتساع قاعدة الاستثمار كل فترة، من خلال زيادة ترويج الفرص الاستثمارية، خاصة فى محور تنمية قناة السويس والمناطق الصناعية، والمشاركة فى جميع المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية العالمية، لأنها نقطة التقاء لجميع المستثمرين التى تجمع العديد من الدول، خاصة أن مصر تنتهج سياسة الانفتاح الاستثمارى على جميع الدول، بما يسهم فى تعدد مصادر التعاون.

وأشار كريم عادل، الخبير الاقتصادى، إلى أنه يبقى المناخ الاستثمارى واحدًا من أهم وأبرز المكاسب التى شهدتها فترة الإصلاح الاقتصادى منذ بدء التطبيق وحتى الآن، نظرًا لأهميته فى جذب الاستثمارات، وتشجيع أصحاب الأعمال على ضخ استثمارات جديدة، ورفع معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وبالتالى تحقيق معدلات النمو المستهدفة.

وذكر «كريم» أن الدولة المصرية نجحت فى إعداد أكبر بيئة تشريعية لتشجيع الشركات والمستثمرين الأجانب، مثل قانون الشركات والاستثمار، الذى يعتبر الأهم فى مسيرة الإصلاح التشريعى، وحماية المستثمر ومنع إلغاء تراخيص المشروعات ما يعطى المستثمر المزيد من الثقة والاطمئنان على أعماله فى مصر.

وأكد أن رؤية «مصر ٢٠٣٠» فرصة كبيرة لترويج الفرص الاستثمارية فى القارة السمراء، ما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطنى على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، ومن ثم تبوؤ مصر مكانة متقدمة ضمن المقاصد الدولية الجاذبة للاستثمار.

وذكر هانى أبوالفتوح، الخبير الاقتصادى، أن الحكومة المصرية تنفذ استراتيجية شاملة للنهوض بالاستثمار وخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهذا ما أكده العديد من كبار رجال الأعمال وأصحاب الصناعات فى دول مختلفة وانعكس ذلك فى دخول استثمارات جديدة إلى مصر.

وقال إن «مناخ الاستثمار شهد تطورًا ملحوظًا خلال الأربع سنوات الماضية، إذ وصل حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر عام 2014 على سبيل المثال إلى 14.1 مليار دولار، وبلغ عدد الشركات التى تم تأسيسها 26 ألفًا و622 شركة، ولم تتجاوز إيرادات المناطق الحرة 387 مليون دولار، ولذلك نفذت الدولة عدة إصلاحات تشريعية لتحسين المناخ، وأصدرت عددًا من القوانين لجذب المستثمرين».

