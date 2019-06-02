وفدان أمريكي وباكستاني يجريان اجتماعا بشأن عملية السلام الأفغانية

أفادت مصادر إذاعية باكستانية بأن اجتماعًا استشاريًا رفيع المستوى بين باكستان الولايات المتحدة عُقد اليوم الأحد بقيادة وفد أمريكي يرأسه الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية السفير زلماي خليل زاد بمقر وزارة الخارجية الباكستانية.

وقد ترأس الوفد الباكستاني افتاب خوخر الوزير الإضافي المكلف بشئون الخارجية الباكستانية.

وذكرت صحيفة ذا إكسبرس تربيون الباكستانية -على موقعها الإلكتروني- أن الجانبين ناقشا قضايا الاهتمام المشترك، بما في ذلك: الروابط الثنائية ووضع السلام الإقليمي وعملية المصالحة الأفغانية.

وأكد خوخر أن إسلام آباد سوف تواصل لعب دور الوساطة من أجل إرساء السلام في المنطقة.

وأسدى الوفد الباكستاني النُصح لجميع الأطراف بضرورة تسليط الضوء على هدف تحقيق تسوية سياسية للنزاع في أفغانستان.

ووفقا لما ورد في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن خليل زاد سوف يزور أفغانستان وبلجيكا وألمانيا وباكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 31 مايو الماضي وحتى 16 يونيو الجاري.

كما من المقرر أن يجري خليل زاد اجتماعات مع القيادة المدنية والعسكرية للبلاد من أجل مناقشة التقدم الذي تم إحرازه في عملية المصالحة الأفغانية.