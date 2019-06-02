محافظ الغربية: توريد 129 ألفا و663 طن قمح منذ بداية الموسم

قال اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية إنه تم توريد 129 ألفا و663 طن قمح بنسبة 96.07% من المستهدف منذ بداية موسم التوريد، من إجمالي مساحة القمح المنزرعة هذا العام، والتي تعادل 134 ألفا و963 فدانا.

وأوضح المحافظ أنه تم توريد 46 ألفا و351 طنا إلى البنك الزراعي، و43 ألفا و958 طنا إلى الشركة المصرية للصوامع و39 ألفا و353 طنا إلى شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، كما أن الطاقة الاستيعابية لأماكن تخزين القمح بالمحافظة تستوعب 193 ألفا و340 طنا، مقسمة علي 3 صوامع بطاقة 85 ألف طن، و10 شون أسمنتية بطاقة 67 ألفا و700 طن و8 شون ترابية بطاقة 28 ألفا و800 طن و4 هناجر بطاقة 11 ألفا، و840 طنا.

وأكد السعيد استمرار تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد من توفير أجولة خيش جديدة ومستعمل 1 أو 2 مع الالتزام بصرف كافة المستحقات خلال 48 ساعة من عملية التوريد، وذلك في إطار الحرص على توفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتجاوز المستهدف وتوريد أكبر كمية ممكنه من محصول القمح.. مشيرًا إلى متابعة أعمال توريد القمح من خلال غرفة عمليات تنشيط القمح المنعقدة يوميًا بديوان عام المحافظة لرصد أي معوقات وإزالتها على الفور.