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الأحد 02/يونيو/2019 - 06:43 م

شيخ الأزهر: "واضربوهن" ليست أمرا بالضرب.. والنبي لم يضرب زوجاته

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب
أميرة العناني
dostor.org/2652114

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن كلمة "واضربوهن" ليست أمرا بالضرب، وأن النبي صلى وسلم لا يحبذ هذا الأمر ولم يمارسه مرة واحدة في حياته، لكن للأسف الشديد فُهمت على أنه أمر، وأن الضرب حق للزوج حتى لو كان نتيجة لخلافات تافهة، وهنا نجد أن الإسلام ظلم مرتين؛ ظلم عندما فهمه المسلمون وطبقوه بشكل خاطئ وظلم مرة أخرى عندما وصفه الغرب بالوحشية، موضحا أن "واضربوهن" تشبه أكل الميتة لمن يشرف على الموت ولم يجد غير هذا الحل.

وأضاف فضيلته خلال الحلقة الثامنة والعشرين ببرنامجه الرمضاني على التلفزيون المصري "حديث شيخ الأزهر"، أن الحالة التي تحدث عنها الإسلام  هي أن يكون الزوج كريم ويحب زوجته، ويريد أن يبقى عليها ولا توجد وسيلة باقية إلا الضرب الرمزي، وذلك من باب عقوبة الأم لابنتها التي تحبها وتقدمها على نفسها ولكن تضطرهم الظروف لهذه العقوبة، حرصا عليها.

واختتم فضيلة الإمام الأكبر قوله: "ليس من العدل والإنصاف أن تدان المجتمعات الإسلامية وتتهم بالتخلف والوحشية في حين أن الضرب داخل الأسرة ثقافة سائدة في سائر الشعوب، متسائلا هل الضرب المبرح الذي يؤدي إلى القتل في أمريكا متقدم ومتحضر والضرب الذي أبيح وليس مأمور به وله ضوابط ومواصفات وشروط هو الذي يوصف بـ التخلف والوحشية"، مشيرا إلى الدراسة التي أجراها المجلس الوطني للوقاية من العنف في أمريكا، نجد أن الدراسة أكدت أن ربع الرجال وسدس النساء قبلوا صفع الزوج لزوجته في ظرف معين من الخطأ، كما أكدت أن 56%من الأزواج ضربوا زوجاتهم بسبب الإهمال في الواجبات الزوجية.

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