عبد المهدي: آداء الوفد العراقي في قمة مكة عكس موقف بلاده من أزمة المنطقة

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، إن أداء الوفد العراقي في قمة مكة المكرمة كان جيدًا وعكس موقف العراق من الأزمة في المنطقة.

وقال عبد المهدي - خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي وأوردته قناة السومرية نيوز "العراقية" - إن "جميع الدول المشاركة بالقمة العربية أبدت تفهمها لموقف العراق بدعم رغبته أنه لن يكون ضمن محور ضد آخر".

وأضاف أن "أداء الوفد العراقي في قمة مكة كان جيدا وعكس موقف العراق من الأزمة بالمنطقة"، مشيرًا إلى أن اعتراض بلاده على البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في مكة المكرمة يعود إلى موقف العراق من الأزمة في المنطقة.

وكان رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح قد اعترض الخميس الماضي، على البيان الختامي للقمة العربية الطارئة.