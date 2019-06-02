الفريق الكوري الجنوبي يواصل عملية البحث عن مفقودي السفينة الغارقة في المجر

تواصل كوريا الجنوبية والمجر، اليوم الأحد، العمليات المشتركة للبحث عن المفقودين باستخدام طائرات مروحية وقوارب سريعة بعد مرور 5 أيام من وقوع حادث غرق السفينة السياحية، التي كانت تحمل على متنها 33 كوريًا جنوبيًا مساء يوم 29 مايو الماضي في نهر الدانوب بالمجر.

وتتوقع السلطات المجرية انخفاض منسوب المياه بشكل حاد في الأيام المقبلة، مما قد يسرع من عمليات البحث عن المفقودين، حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وكان فريق الاستجابة الكوري الجنوبي حاول إدخال طائرة بدون طيار لتغوص تحت الماء لاستكشاف السفينة الغارقة من أجل عمليات التفتيش فيها، ولكنه فشل في ذلك نتيجة تيارات المياه القوية.