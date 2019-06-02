مقتل 4 من داعش وضابط عراقي أقصى غربي العراق

أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم الأحد، بأن ضابطا قتل وأصيب ثلاثة من عناصر الجيش العراقي في اشتباكات مع عناصر داعش شمال شرقي قضاء الرطبة 500كم أقصى غربي العراق.



وقالت تقارير إن قوات من الجيش العراقي اشتبكت مع عناصر بتنظيم داعش شمال شرقي قضاء الرطبة أقصى غربي العراق أسفرت عن مقتل ضابط في الجيش العراقي وإصابة ثلاثة جنود بجروح.



ومن جهة أخرى "قتل أربعة من عناصر تنظيم داعش في قصف لطيران التحالف الدولي استهدف أوكارا للتنظيم في وادي الحسينيات شمال شرقي قضاء الرطبة".



يشار إلى أن تنظيم داعش مازال نشطا في العراق على الرغم من إعلان بغداد القضاء على التنظيم عسكريا في البلاد في نهاية عام 2017.