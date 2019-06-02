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الأحد 02/يونيو/2019 - 06:39 م

الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير كورنيش الإسكندرية

الانتهاء من رفع كفاءة
أ ش أ
dostor.org/2652109

انتهت أحياء الجمرك ووسط وشرق الإسكندرية، اليوم الأحد من أعمال تطوير ورفع كفاءة وتشجير طريق الكورنيش استعدادا لعيد الفطر المبارك وذلك داخل نطاق كل حي.
وقال اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط في تصريح له اليوم، إنه تم الانتهاء من طلاء جميع أعمدة الكهرباء على طريق الكورنيش وإجراء الصيانات اللازمة كما تم رفع 45 طنا من مخلفات متنوعة وأتربة من مناطق الشاطبي، ومحرم بك، والحضرة،ومحطة الرمل.
وأكدت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، أنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وذلك في إطار تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات، لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع الثغر واستعدادا لعيد الفطر المبارك، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام والباعة الجائلين، مشيرا إلي إنهاء أعمال الطلاء والتطوير لطريق الكورنيش داخل نطاق الحي.
وفي حي شرق قال اللواء وحيد رضوان، رئيس الحى، إنه تم وضع منظومة عمل متكاملة لرفع كافة المخلفات والأتربة من مختلف الشوارع والميادين مع المتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات خاصة خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

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