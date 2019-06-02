بكين جوان يعود للانتصارات ويحتفظ بصدارة الدوري الصيني

عاد بكين جوان إلى الانتصارات بفوزه 2-1 على تيانجين تيدا اليوم الأحد ليحتفظ بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه في صدارة الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم.



وأحرز وانج زيمنج هدف الفوز لفريق المدرب روجر شميدت ليعود بكين جوان للانتصارات عقب خسارته الجولة الماضية أمام شنغهاي سيبج حامل اللقب.



ويتصدر بكين جوان المسابقة برصيد 33 نقطة من 12 مباراة ويواصل صدارته للبطولة متقدما بفارق نقطتين عن سيبج عقب فوز فريق المدرب فيتور بيريرا على داليان يفانج 2-1 في وقت سابق ليوم بينما يأتي قوانغتشو ايفرجراند بطل الدوري سبع مرات في المركز الثالث.



ورفع قوانغتشو ايفرجراند رصيده إلى 28 نقطة بعد فوزه الكبير 5-2 على مستضيفه هينان جياني اليوم.



وبلغت الفجوة بين الأندية الثلاثة وباقي المنافسين سبع نقاط حيث تعادل شاندونغ لونينغ صاحب المركز الرابع برصيد 21 نقطة 1-1 مع جيانغسو سونينغ الذي يليه في الترتيب.



ويأتي شونغهينغ ليفان في المركز السادس بعد تعادله السلبي مع شنغهاي شينهوا الذي تراجع إلى منطقة الهبوط لأول مرة هذا الموسم.



وحصد شينهوا، الذي اقتنص اللقب اخر مرة عام 1995، تسع نقاط من 12 مباراة متقدما بفارق نقطتين عن تيانجين تيانهي متذيل الترتيب الذي خسر 2-صفر أمام بكين رينهي.