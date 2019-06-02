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الأحد 02/يونيو/2019 - 06:36 م

رولان جاروس: نادال وفيدرر يقتربان من مواجهة مرتقبة في نصف النهائي

نادال وفيدرر
نادال وفيدرر
وكالات
dostor.org/2652104

اقترب الإسباني رافايل نادال حامل اللقب وغريمه السويسري روجيه فيدرر الثالث خطوة إضافية من مواجهة مرتقبة بينهما، وذلك بتأهلهما الأحد الى الدور ربع النهائي لبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

ولم يجد الغريمان صعوبة تذكر في حجز بطاقتيهما الى ربع النهائي، نادال للمرة الثالثة عشرة وفيدرر للمرة الثانية عشرة، وذلك بفوز الأول على الأرجنتيني خوان إنياسيو لونديرو 6-2 و6-3 و6-3، والثاني على الأرجنتيني الآخر ليوناردو ماير 6-2 و6-3 و6-3.

وواصل نادال سعيه الى تعزيز رقمه القياسي في رولان غاروس والتتويج فيها للمرة الـ12، وحقق الأحد فوزه الـ90 مقابل خسارتين فقط (في 2009 أمام السويدي روبن سودرلينغ و2015 ضد الصربي نوفاك ديوكوفيتش)، بينما انسحب عام 2016 قبل مباراة الدور الثالث بسبب الاصابة.

وبعد انتهاء مشواره عند نصف نهائي بطولتي ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز العام الماضي وخسارته نهائي أستراليا المفتوحة أوائل العام الحالي، يأمل الإسباني البالغ 32 عاما في تكريس مكانته كالرجل الذي لا يقهر على ملاعب رولان غاروس ورفع رصيده الى 18 لقبا في الغراند سلام، ما سيجعله على بعد لقبين فقط من غريمه فيدرر (20) الذي سيتواجه معه في دور الأربعة بحال نجح كل منهما بعبور ربع النهائي.

ويلتقي نادال في الدور المقبل الفائز من مواجهة الياباني كي نيشيكوري السابع والفرنسي بنوا بير.

أما فيدرر (37 عاما) الذي بات أكبر لاعب سنا يبلغ ربع نهائي بطولة غراند سلام منذ 28 عاما، وتحديدا منذ حقق ذلك الأميركي جيمي كونورز عام 1991 في فلاشينغ ميدوز، فيلتقي الفائز من مواجهة صديقه ومواطنه ستانيسلاس فافرينكا بطل 2015 والنجم اليوناني الصاعد ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سادسا.

ويسعى السويسري الى أن يصبح أكبر لاعب يتوج ببطولة غراند سلام، بحال تمكنه من رفع كأس رولان غاروس للمرة الثانية في مسيرته (بعد 2009).

وقال "من الرائع حصولي على فرصة أن أمضي هذا الوقت في باريس. كنت متحضرا (ذهنيا) للسيناريو الأسوأ، أن أخسر في الدور الأول بثلاث مجموعات. لكني سعيد جدا بأدائي".

ويخوض السويسري غمار البطولة هذا العام للمرة الأولى منذ مشاركته الأخيرة في 2015 حين انتهى مشواره في ربع النهائي على يد فافرينكا.

واعتبر فيدرر أنه "يتوجب علي اللعب بهذه الطريقة ضد ستان أو تسيتسيباس"، متطرقا الى مشاركته الأخيرة في البطولة الفرنسية بالقول "لدي ذكرى سيئة مما حصل. تغلب علي ستان في ثلاث مجموعات... لكنه لعب بشكل رائع في ذلك العام وتوج باللقب".

ووصل فيدرر الى الدور ربع النهائي الـ54 له في بطولات غراند سلام دون أن يخسر أي مجموعة في باريس، في حين أنه حسم مواجهته مع ماير دون أن يهدده الأخير ولو لمرة واحدة بانتزاع شوط على إرساله.

وبعد خروج كل من اليابانية ناومي أوساكا الأولى عالميا والمخضرمة الأميركية سيرينا وليامس السبت من الدور الثالث، أصبح المجال متاحا أمام تتويج غير متوقع في فردي السيدات، مع تأهل لاعبتين الى ربع النهائي إحدى بطولات الغراند سلام للمرة الأولى، هما التشيكية ماركيتا فوندروسوفا والكرواتية بترا مارتيتش.

كما تأهلت البريطانية جوهانا كونتا الى هذا الدور للمرة الأولى في رولان غاروس والرابعة في الغراند سلام بعدما تغلبت المصنفة 26 على الكرواتية الأخرى دونا فيكيتش الثالثة والعشرين 6-2 و6-4.

ولم يسبق لكونتا (28 عاما) التي وصلت الى نصف نهائي أستراليا المفتوحة عام 2016 ثم ربع النهائي في العام التالي ونصف نهائي ويمبلدون عام 2017، أن تجاوزت الدور الأول لرولان غاروس في المرات الأربع السابقة التي بلغت فيها القرعة الرئيسية (خرجت في مشاركتيها الأوليين عامي 2013 و2014 من التصفيات).

وسيكون الاختبار المقبل لكونتا صعبا إذ عليها مواجهة الفائزة من لقاء الأميركية سلون ستيفنز السابعة ووصيفة البطلة، والإسبانية غاربيني موغوروتسا التاسعة عشرة وبطلة 2016.

ومن جهتها، لم تواجه فوندروسوفا أي مقاومة في مباراة الدور الرابع ضد اللاتفية أتاستازيا سيفاستوفا الثانية عشرة، إذ احتاجت الى 59 دقيقة فقط من أجل الفوز عليها 6-2 و6-صفر.

وتلتقي التشيكية البالغة من العمر 19 عاما في التجربة الأولى لها في ربع نهائي الغراند سلام مع مارتيتش (28 عاما) التي عوضت خسارتها المجموعة الأولى أمام الإستونية كايا كانيبي 5-7 بالفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة 6-2 و6-4، محققة بدورها أفضل نتيجة لها في تاريخ مشاركاتها في البطولات الكبرى.

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