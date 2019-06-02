الجونة يطالب اتحاد الكرة بتحديد موعد مواجهة الزمالك

طالب نادي الجونة من الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد، بتحديد موعد مباراة الفريق مع الزمالك التي تعد المواجهة الأخيرة له في الموسم الجاري ببطولة الدوري.



وقال نادي الجونة في خطاب رسمي لاتحاد الكرة المصري، إنه يتمني ردا علي أربعة مطالب أولها تحديد موعد مباراة الفريق المتبقية في الدوري أمام نادي الزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الممتاز.



وأضاف انه طلب من إتحاد الكرة أيضا تحديد موعد فتح باب القيد للموسم الجديد 2019 2020 وموعد انطلاقه وعدد اللاعبين المسموح بقيدهم في قائمة الفريق للموسم المقبل.



يذكر أن الجونة، الذي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 37 نقطة، بحاجة للحصول على نقطة واحدة من أجل ضمان البقاء في المسابقة.