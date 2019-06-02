الجيش الجزائري يضبط مخبأ للأسلحة قرب الحدود مع مالي

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني في الجزائر، بأن مفرزة للجيش ضبطت مخبأ للأسلحة والذخيرة إثر دورية بحث وتفتيش بأدرار قرب الحدود الجزائرية مع مالي جنوبي البلاد.



وأوضحت الوزارة في موقعها الرسمي اليوم الأحد، أنه جرى ضبط ثلاث بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف، وبندقية تكرارية، وخمس قذائف هاون عيار 82 ملم. بالإضافة إلى خزنتين، وكمية من الذخيرة تقدر بـ453 طلقة من عيارات

مختلفة.



يشار إلى أن شمال مالي يشهد موجات عنف وهجمات بصورة اعتيادية منذ وقوع انقلاب عام 2012، سيطرت بعده جماعات متمردة انفصالية ومسلحون على صلة بتنظيم القاعدة على المنطقة.