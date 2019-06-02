القاهرة : الأحد 02 يونيو 2019
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الأحد 02/يونيو/2019 - 06:33 م

"الأورمان" توزع مساعدات إنسانية مجانية على أهالي الأسمرات

الأورمان توزع مساعدات
أ ش أ
dostor.org/2652098

وزعت جمعية (الأورمان) الخيرية، اليوم الأحد، بالتعاون مع صندوق (تحيا مصر) مساعدات إنسانية بالمجان على أهالي حي الأسمرات، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).
وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان - في تصريح اليوم الأحد - إنه تم توزيع 2 طن لحوم على أهالي حي الأسمرات، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عنهم، وإدخال الفرحة في قلوبهم.. مؤكدا أن الجمعية تسعى لتوفير حياة كريمة لتنمية وتطوير مستوى معيشة الأسر غير القادرة فس إطار خطط الجمعية لدعم شرائح الأسر الأكثر احتياجًا بشكل عام وتقديم مساعدات إنسانية في القرى الأكثر احتياجًا بصعيد مصر.
يذكر أن جمعية (الأورمان) الخيرية سبق لها أن نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية كالمساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في جميع المحافظات من (شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي) وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظات وفي القاهرة.

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