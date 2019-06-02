الدالاي لاما يشيد بجهود الناشطة البيئية السويدية الشابة "جريتا ثونبرج"

أشاد الدالاي لاما بجهود الناشطة البيئية السويدية الشابة جريتا ثونبرج، فيما يتعلق بتسليط الضوء على أزمة المناخ وحشد الشباب من أجل ذلك.



وقال الزعيم الروحي للتبت في رسالة إلى ثونبرج إنه " لأمر مشجع جدا أن نرى كيفية تحولك إلى مصدر إلهام للشباب الآخرين للانضمام إليكِ في التحدث بصراحة".



وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للدالاي لاما: "لقد أيقظتِ الناس على الإجماع العلمي والأهمية الملحة لاتخاذ إجراء حيال ذلك".



وأضاف: "نحن البشر الكائنات الوحيدة التي لديها القوة على تدمير الأرض كما نعلم ذلك. لذا، إذا كانت لدينا القدرة على تدمير الأرض، فإننا لدينا القدرة أيضا على حمايتها".



ورحبت ثونبرج بدعم الدالاي لاما.



وقالت لصحيفة "داجينز نيهيتر" التي تصدر في ستوكهولم: " إننى على سفر ولم أر أي رسالة بعد، لكنه أمر رائع بالطبع وأنا أقدر ذلك حقا".



وتخطط الناشطة البالغة من العمر 16 عاما للمشاركة في قمة المناخ للأمم المتحدة المقررة في نيويورك خلال سبتمبر، وكذلك في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في تشيلي في ديسمبر.