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الأحد 02/يونيو/2019 - 06:28 م

الإسكان تطرح 3 خيارات أمام أصحاب مقدمات الشقق بالوادي الجديد

الإسكان تطرح 3 خيارات
أ ش أ
dostor.org/2652092

أكد المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد، أن المحافظة وضعت ثلاثة اختيارات أمام المواطنين الذين دفعوا مقدمات حجز وحدات سكنية منذ عدة سنوات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، ولم تصبهم القرعة ولم يتسلموا وحدات سكنية.
وأشار حسين - فى تصريح له اليوم "الأحد" -إلى أن الخيار الأول التي تم الاتفاق عليه هو أن يتسلم المتقدم المبلغ الذي دفعه من خلال بنك الإنشاء والتعمير بمحافظة أسيوط، لافتا إلى أنه سوف يتم التقدم بطلب لمديرية الإسكان وسيتم الموافقة عليه فى الحال.
كما أوضح أن الخيار الثاني يشمل، أن يتم التقدم من خلال المديرية للحصول على منزل ريفي من المنازل التي تنفذها المحافظة في اقرب قرية للمدينة، مشيرا الى ان هناك عدة قرى يتم تنفيذها بالكامل بنظام المنازل الريفية النموذجية التي تأخذ الطابع الواحاتى وتكلفة المنزل 220 ألف جنيه يتم دفعه على أقساط.
وأضاف، أن هناك خيار ثالث وهو التقدم عن طريق المديرية لحجز وحدة سكنية مساحة 90 مترا بتكلفة 325 الف جنيه بنظام الأقساط، لافتا أن المديرية وضعت اكثر من حل لضمان استرداد المواطنين اموالهم التى تم دفعها مسبقا او الاستفادة بها كمقدمات للوحدات السكنية مشيرا أن تكلفة أسعار مواد البناء شهدت ارتفاعا كبيرا وهو مانتج عنه ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية الحالية مقارنة بالوحدات التى تم تسليمها خلال الفترة الماضية.

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