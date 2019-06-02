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رياضة
الأحد 02/يونيو/2019 - 06:28 م

مدرب سيرينا: كانت تدرك انعدام فرصها للفوز بلقب رولان جاروس

مدرب سيرينا: كانت
وكالات
dostor.org/2652091

قال باتريك مراد أوغلو مدرب سيرينا وليامز إن فرصها في الفوز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة كانت معدومة حتى قبل خسارتها أمام مواطنتها الأمريكية صوفيا كينين في الدور الثالث أمس السبت.

وتعرضت اللاعبة الأمريكية البالغ عمرها 37 عاما، التي تحتاج للفوز ببطولة كبرى واحدة لتعادل الرقم القياسي الخاص بمارجريت كورت الحائزة على 24 لقبا كبيرا، لهزيمة مفاجئة 6-2 و7-5 أمام كينين لكن مراد أوغلو لم يكن يستغرب هذه الخسارة.

وقال مراد أوغلو في مقابلة مع شبكة يوروسبورت "بأمانة لو لم تخسر سيرينا هذه المباراة كانت من المرجح أن تخسر المباراة التالية أو حينما تلتقي إحدى المصنفات الأوليات.

"بالطبع هذا الأمر مخيب للآمال لكن كان في طريقه للحدوث. كانت تدرك أن فرصة ضئيلة في الفوز بلقب فرنسا المفتوحة هذا العام".

خاضت سيرينا مباريات قليلة منذ بطولة أستراليا المفتوحة بسبب إصابة في ركبتها.

وأضاف مدربها "بداية هي تدرك أنها حضرت إلى البطولة دون الاستعداد بالشكل الذي كانت تريده نظرا لإصابة كبيرة تعرضت لها في ميامي.

"لأسابيع طويلة لم تكن تستطيع أي تفعل أي شيء لأنه كان ينبغي عليها التعافي لذلك فترة استعدادها للبطولة كانت قصيرة للغاية.

قدمت أقصى ما لديها وحاولت بجدية حقا وأرادت المشاركة في البطولة.

"من يفهم في التنس يمكن أن يرى جيدا من الدور الأول أنها لا تتحرك جيدا بما يكفي للفوز باللقب هنا".

وفي حال فوز سيرينا، المصنفة العاشرة، على كينين كانت ستلتقي الاسترالية آشلي بارتي المصنفة الثامنة.

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