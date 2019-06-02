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الأحد 02/يونيو/2019 - 06:26 م

ارتفاع معدلات توريد القمح في صوامع بنى سويف

ارتفاع معدلات توريد
أ ش أ
dostor.org/2652089

أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف أن اجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها وفرزها بالشون والصوامع بلغ 180 ألف طن بنسبة 94% من المستهدف توريده هذا الموسم، وذلك منذ بداية موسم التوريد.
وأوضح المحافظ إلى أنه على الرغم من ارتفاع شدة الحرارة، فقد زادت كمية التوريد في شهر رمضان الحالي من 30 ألف طن في العام السابق إلى 140 ألف طن في العام الحالي أي بزيادة بلغت 110 ألف طن حيث يعود النجاح في ارتفاع معدلات التوريد لهذا الموسم إلى العمل بنظام الفترتين، وإتاحة الوقت الكافى للمزارعين للتوريد صباحا ومساء دون حدوث مشاكل أو تكدس، وذلك ضمن خطة المحافظة التي أسهمت فى تذليل العقبات وإحكام الرقابة والمتابعة ومراعاة مصلحة المزارعين والبعد المكانى للمواقع التخزينية والمساحات المنزرعة للخروج بالموسم بالشكل المطلوب.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي للجنة توريد القمح بالمحافظة، والذي يتناول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح بالمواقع التخزينية البالغ عددها 20 موقعًا على مستوى المحافظة، والتي تقوم فيها لجان الاستلام بالتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.
ويُذكر أن اجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر بـ 118 ألفا و308 أفدنة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون و129ألفا و544 أردب قمح بما يعادل 319 ألفا و431 طنا.

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