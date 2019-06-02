تاناك يفوز برالي البرتغال ويقلص الفارق مع أوجيه

حقق الاستوني أوت تاناك فوزه الثاني على التوالي في بطولة العالم للراليات في جولة البرتغال اليوم الأحد ليقلص الفارق مع بطل العالم سيباستيان أوجيه في صدارة الترتيب العام.



وتصدر تاناك مع فريقه تويوتا رالي البرتغال منذ صباح الجمعة وفاز بالجولة بفارق 15.9 ثانية عن فوزه في تشيلي الشهر الماضي.



وقال تاناك الذي يبتعد الآن بفارق نقطتين عن صدارة البطولة "حققت واحدا من أصعب الانتصارات على الاطلاق وتعين علينا القتال والتعامل مع كثير من المشاكل".



واحتل البلجيكي تييري نوفيل المركز الثاني مع هيونداي بعد انسحاب كريس ميكي زميل تاناك من المرحلة الأخيرة.



وعبر نوفيل، الفائز في البرتغال العام الماضي، عن سعادته بمستواه خلال الرالي بعد تعافيه من حادث كبير في السباق الماضي.



وقال نوفيل (30 عاما) "بعد حادث كبير في تشيلي كان من المهم القتال مجددا".



وأضاف "اعتقد أننا يمكننا أن نسعد بالمركز الثاني. كان ينقصنا الحسم والضغط بقوة أكبر لكن النتيجة جيدة بشكل عام".



وجاء أوجيه سائق سيتروين في المركز الثالث ويبقى في صدارة الترتيب العام برصيد 142 نقطة.