لجنة الإغاثة بالأطباء العرب: انتهاء المرحلة الأولى من مشروع مقاومة الجوع وسوء التغذية

أعلنت لجنة الإغاثة والطوارئ التابعة لاتحاد الأطباء العرب انتهاء المرحلة الأولى من مشروع "مقاومة الجوع وسوء التغذية" بكل من فلسطين وبورما وسوريا ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المرحلة الثانية خلال الأيام القليلة القادمة بكل من اليمن والصومال.

تأتى أهمية هذه المشروعات في الوقت التي تعانى فيه عدد من الدول من كوارث إنسانية طاحنة أودت بحياة الآف الأرواح خاصة في اليمن وسوريا وبورما والصومال.

وصرح الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب اليوم الأحد، بأن المشروعات الإغاثية الموسمية التي تنفذها لجنة الإغاثة والطوارئ تهدف إلى مقاومة الجوع وعلاج الأمراض الناجمة عن سوء التغذية، بجانب خدمات الدعم الصحي بالمناطق التي تعاني من أزمات عدم توفر الغذاء وتدني الحالة الصحية بسبب الكوارث الطبيعية كالجفاف والأوبئة وغيرها.

وتجرى مراحل المشروع في كل من فلسطين والصومال ولاجئي بورما ببنجلاديش والنازحين اليمنيين،إضافة إلى مخيمات اللاجئين السوريين، ويقدر عدد المستفيدين من مشروع السلات الغذائية خلال الأعوام السابقة بأكثر من 350 ألف مستفيد بمخيمات النازحين واللاجئين بـ 8 دول.