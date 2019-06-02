الأحد 02/يونيو/2019 - 06:21 م
وزير خارجية فرنسا يزور المنطقة المحظورة بتشيرنوبيل في أوكرانيا
أ ش أ
dostor.org/2652085
أعلنت السفيرة الفرنسية لدى كييف إيزابيل ديومون أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان زار المنطقة المحظورة في تشيرنوبيل أمس السبت.
وكشفت السفيرة على حسابها الخاص على "تويتر" -وفق ما نقلته وكالة أنباء انترفاكس الروسية- أن لودريان قام بالاطلاع على الأعمال النهائية لبناء القوس الآمن فوق المفاعل النووي الرابع للمحطة الذي وقعت فيه كارثة الانفجار عام 1986.
وأكدت أن شركتْ "Bouygues" و"VINCI" الفرنسيتين شاركتاَ في مشروع تصميم وبناء القوس. وكان لودريان صرّح بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستعد لزيارة فرنسا.