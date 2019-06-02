مصرع شاب سقط من قطار فى بنى سويف

لقى شاب مصرعه، اليوم الأحد، بعد أن سقط من قطار قبل مزلقان طنسا بنى مالو التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف وتم نقله لمشرحة المستشفى.



تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط شاب من قطار قبل مزلقان طنسا بنى مالو التابعة لمركز ببا فانتقلت سيارة إسعاف إلى محل الواقعة، لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.



وقامت سيارة إسعاف بنقل "كرولس.ب.ف"، 29 سنةجثة هامدة ومقيم بعزية جليلة التابعة بدائرة المركز إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى، تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



ومن ناحية أخرى أصيب شاب وشقيقته فى انقلاب سيارة ملاكي أول الطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف المصابين وهماى فادي بهجت جاد 24 سنة، طالب مصابا باشتباه كسر الساق الايمن وشقيقته "ايمان" 21 سنة مصابة اشتباه مابعد الارتجاج ومقيمان بمحافظة السويس إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.