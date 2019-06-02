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الأحد 02/يونيو/2019 - 06:18 م

محمد صلاح: الفوز بدورى الأبطال مجرد بداية

محمد صلاح
محمد صلاح
أ ش أ
dostor.org/2652083

أكد محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول، أن "إنهاء الدوري الإنجليزي بنقطة واحدة خلف السيتي كان أمرًا مخيبًا للآمال بالنسبة للريدز، ولذلك كان من الصعب أن نختم الموسم بخسارة نهائي دوري الأبطال، وأرى أن هذا التتويج مجرد بداية لنا".

وقال صلاح في تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور البريطانية: "معدل أعمار ليفربول وإمكانيات الفريق التي تتحسن، تجعل مشروع الريدز مثيرًا للغاية".

وأضاف: "سيكون هدفنا في الموسم المقبل هو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. في العام الماضي كنا نقاتل من أجل دوري أبطال أوروبا، وقبله كنا نعمل من أجل الدوري الأوروبي، لذلك فإن الفريق يتقدم بشكل مستمر".

واختتم صلاح تصريحاته قائلا: "لقد فاز مانشستر سيتي باللقب في الموسم الحالي وكان الأمر مستحقًا، لكننا سنكون قادرين على التحدي الآن".

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