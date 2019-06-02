كاراباز يتوج بلقب سباق إيطاليا للدراجات

ريتشارد كاراباز أول متسابق من الإكوادور يفوز بسباق كبير للدراجات بعد تتويجه بلقب سباق ايطاليا اليوم الأحد.



وانتزع متسابق موفيستار صدارة الترتيب العام بفوزه مرة واحدة في المرحلة 14 واحتفظ بالقميص الوردي عقب المرحلة الأخيرة اليوم الأحد بعد قطع 17 كيلومترا ضد الساعة والتي فاز بها الأمريكي تشاد هاجا.



وأنهى الايطالي فينشنزو نيبالي، الذي كان يطارد لقبه الثالث، السباق في المركز الثاني بالترتيب العام بينما احتل السلوفيني بريموش روجليتش المركز الثالث.