رولان جاروس: فيدرر في ربع النهائي للمرة 12

بلغ السويسري روجيه فيدرر الدور ربع النهائي لبطولة رولان جاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الثانية عشرة، بتغلبه الأحد على الأرجنتيني ليوناردو ماير 6-2، 6-3، و6-3.



وبات فيدرر (37 عاما) المصنف ثالثا، أكبر لاعب سنا يبلغ ربع نهائي بطولة جراند سلام منذ 28 عاما، وتحديدا منذ حقق ذلك الأميركي جيمي كونورز عام 1991 في بطولة فلاشينج ميدوز الأميركية.



ويسعى السويسري، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى (20)، الى أن يصبح أكبر لاعب يتوج ببطولة غراند سلام، بحال تمكنه من رفع كأس رولان جاروس للمرة الثانية في مسيرته (بعد 2009).



وقال "من الرائع حصولي على فرصة أن أمضي هذا الوقت في باريس. كنت متحضرا (ذهنيا) للسيناريو الأسوأ، أن أخسر في الدور الأول بثلاث مجموعات. لكني سعيد جدا بأدائي".



ويخوض السويسري غمار البطولة هذا العام للمرة الأولى منذ مشاركته الأخيرة في 2015. ولم يواجه فيدرر صعوبة تذكر في مباراة الدور الرابع ضد منافسه الأرجنتيني المصنف 68 عالميا، والتي خاضاها تحت شمس قوية على ملعب فيليب شاترييه، في ظل درجات حرارة بلغت 32 مئوية.



ويلتقي فيدرر في ربع النهائي اليوناني الصاعد بقوة ستيفانوس تسيتسيباس، أو صديقه ستانيسلاس فافرينكا الذي توج باللقب عام 2015 بعدما أقصى مواطنه من ربع النهائي بالذات.



واعتبر فيدرر أنه "يتوجب علي اللعب بهذه الطريقة ضد ستان أو تسيتسيباس"، متطرقا الى مشاركته الأخيرة في البطولة الفرنسية بالقول "لدي ذكرى سيئة مما حصل. تغلب علي ستان في ثلاث مجموعات... لكنه لعب بشكل رائع في ذلك العام وتوج باللقب".



ووصل فيدرر الى الدور ربع النهائي الـ54 له في بطولات غراند سلام دون أن يخسر أي مجموعة في باريس، في حين أنه حسم مواجهته مع ماير دون أن يهدده الأخير ولو لمرة واحدة بانتزاع شوط على إرساله.



وبعد خروج كل من اليابانية ناومي أوساكا الأولى عالميا والمخضرمة الأميركية سيرينا وليامس السبت من الدور الثالث، أصبح المجال متاحا أمام تتويج غير متوقع في فردي السيدات، مع تأهل لاعبتين الى ربع النهائي إحدى بطولات الغراند سلام للمرة الأولى، هما التشيكية ماركيتا فوندروسوفا والكرواتية بترا مارتيتش.



كما تأهلت البريطانية جوهانا كونتا الى هذا الدور للمرة الأولى في رولان غاروس والرابعة في الغراند سلام بعدما تغلبت المصنفة 26 على الكرواتية الأخرى دونا فيكيتش الثالثة والعشرين 6-2 و6-4.



ولم يسبق لكونتا (28 عاما) التي وصلت الى نصف نهائي أستراليا المفتوحة عام 2016 ثم ربع النهائي في العام التالي ونصف نهائي ويمبلدون عام 2017، أن تجاوزت الدور الأول لرولان غاروس في المرات الأربع السابقة التي بلغت فيها القرعة الرئيسية (خرجت في مشاركتيها الأوليين عامي 2013 و2014 من التصفيات).



وسيكون الاختبار المقبل لكونتا صعبا إذ عليها مواجهة الفائزة من لقاء الأميركية سلون ستيفنز السابعة ووصيفة البطلة، والإسبانية غاربيني موغوروتسا التاسعة عشرة وبطلة 2016.



ومن جهتها، لم تواجه فوندروسوفا أي مقاومة في مباراة الدور الرابع ضد اللاتفية أتاستازيا سيفاستوفا الثانية عشرة، إذ احتاجت الى 59 دقيقة فقط من أجل الفوز عليها 6-2 و6-صفر.



وتلتقي التشيكية البالغة من العمر 19 عاما في التجربة الأولى لها في ربع نهائي الغراند سلام مع مارتيتش (28 عاما) التي عوضت خسارتها المجموعة الأولى أمام الإستونية كايا كانيبي 5-7 بالفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة 6-2 و6-4، محققة بدورها أفضل نتيجة لها في تاريخ مشاركاتها في البطولات الكبرى.