الأول بمسابقة القرآن الكريم: شيخ الكتاب رفض تحفيظى لأنى "كفيف"

رغم جميع الصعوبات التى واجهها فى حياته، إلا أنه لديه إصرار وعزيمة من حديد، حتى استطاع تحقيق هدفه، واليوم يحصد ثمار نجاحه، بتكريمه من رئيس الجمهورية، لفوزه بالمركز الأول فى مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم والصوت الحسن، وذلك فى الاحتفالية التى نظمتها وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة القدر.



يعيش عبد الرحيم محمد على إبراهيم، بقرية الشطب التابعة لمركز دراو فى أسوان، برفقة أسرته البسيطة والمكونة من والده وهو فى سن المعاش، ووالدته ربة منزل، ولديه 4 أشقاء بنين، و2 فتيات.



أتم عبد الرحيم الفائز حفظ القرأن الكريم فى سن الـ13 عامًا، ولم تكن المسابقة الأولى التى يفوز بها، والتحق بكلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان، لكنه صعد السلم بالتدريج للوصول لما هو عليه فى الوقت الحالى، حيث أنه فى أول مرة فاز بالمركز الأول على المحافظة ثم الجمهورية فى عام 2009 وكرمه فضيلة الإمام محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر الأسبق، وأخيرًا فى العام الحالى تم تكريمه من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.



"لدى شعور رائع وجميل، ولا أستطيع وصفه، عقب تكريمى من رئيس الجمهورية لفوزى بمسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم، هكذا بدأ حديثه عبد الرحيم محمد على لـ"الدستور"، مضيفًا أنه كان متوقع فوزه فى هذه المسابقة لانه اجتهد على نفسه كثيرًا.



وأوضح، أنه علم بالمسابقة من خلال الانترنت، وكان لديه إصرار على المشاركة بها، قائلًا: "حسيت إن نصيبى السنة دى أفوز بيها"، واجتاز جميع الاختبارات، إلا أنه كان هناك اختبار فى منتهى الصعوبة بينهم، حتى أن كبار المقرئين يستغرقوا وقتًا طويلًا حتى يستطيعوا أدائه، مشيرًا إلى أنه كان على أتم الاستعداد لخوضه، وأجاده بشكل ممتاز، وهذه كانت النقطة الفاصلة والتى ميزته عن باقى المشاركين فى المسابقة من مختلف بلدان العالم، قائلًا: "أنا كنت محضر نفسى إنى أفوز، وبفضل الله سبحانه وتعالى تحقق ليا ما أردت".



وذكر عبد الرحيم لـ"الدستور"، أنه واجه العديد من الصعوبات منذ صغره، لأنه يعانى من إعاقة بصرية، ومن أبرزهم، رفض الشيخ فى الكتاب بقريته لتحفيظه القرآن الكريم لأنه "كفيف"، قائلًا: "أنا ربنا كرمنى، الشيخ اعترض عليا، وقالهم تعالوا خدوه، شقيقتي قالت له طيب خد ثوابه، قالها خدى الثواب انتى، ورفض أن أكون ضمن حفظة القرأن فى الكتاب"، وبعدها تولتنى شقيقتى وساعدتنى على حفظ القرآن وتلاوته.



وتابع، أن والدته وشقيقته دائمًا كانوا يذللون أمامه جميع العقبات التى يواجهها، وأنه اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى ثم فضلهم فاز بهذا المركز وحصل عى التكريم.



وأشار إلى أنه يحصل على تقدير امتياز فى كل عام بكلية الدراسات الإسلامية بنين فى أسوان، ويتمنى بعد تخرجه هذا العام، أن يتم تعيينه معيدا بنفس الكلية.



واختتم حديثه لـ"الدستور"، مقدمًا شكره للرئيس عبدالفتاح السيسى لتكريمه واهتمامه بفئة ذوى الاحتياجات الخاصة.