العين الإماراتي يتعاقد مع المدرب الكرواتي إيفان ليكو

أعلن العين المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم تعاقده مع الكرواتي إيفات ليكو لمدة عامين بعقد ينتهي في 2021.



ونقل موقع العين على الإنترنت عن محمد عبيد حماد عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم والمشرف العام على الفريق إن ما حققه المدرب الكرواتي من نجاحات مع كلوب بروج البلجيكي الموسم الماضي أسهمت في وضع اسمه ضمن قائمة المرشحين لقيادة الفريق في الفترة القادمة.



وقاد ليكو (41 عاما) كلوب بروج لاحتلال المركز الثاني في الدوري البلجيكي الموسم المنصرم ليقتنص مركزا مؤهلا إلى تصفيات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.