البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس النواب بعيد الفطر

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، رسالة تهنئة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وقال البابا تواضروس خلال رسالة التهنئة: "يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك".



وأضاف: "أدعو الله أن يمنحكم موفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة في النهوض بمصرنا الغالية لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل".



وكان البابا تواضروس، زار أمس السبت شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وبعث رسالة إلى رئيس الجمهورية، للتهنئة بعيد الفطر المبارك.