رالي البرتغال: الفوز لتاناك وأوجييه يبقى في الصدارة

انتزع الأستوني أوت تاناك (تويوتا) الأحد الفوز في رالي البرتغال، المرحلة السابعة من بطولة العالم، متقدما على البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) والفرنسي سيباستيان أوجييه (سيتروين) الذي احتفظ بصدارة الترتيب العام.



وحقق الأستوني فوزه الثاني تواليا والثالث إجمالا في 2019، اذ سبق له الفوز في رالي تشيلي (المرحلة السادسة) ورالي السويد (المرحلة الثانية).



وشهدت منافسات اليوم الأخير من الرالي تبدلا في المنصة، اذ بدأ البريطاني كريس ميك (تويوتا) في المركز الثاني، لكنه ارتكب بداية خطأ في القيادة أتاح لنوفيل التقدم الى هذا المركز على حسابه، قبل أن يضطر الى الانسحاب بالكامل في المرحلة الخاصة الأخيرة، ما سمح لأوجييه بالتقدم الى المركز الثالث وتاليا البقاء في صدارة الترتيب العام.



وأضاف أوجييه في البرتغال الفوز في مرحلة "باور ستايدج"، ما منحه نقاطا ثمينة في سباق اللقب العالمي المتوج به في الأعوام الستة الأخيرة.



وقال تاناك بعد الرالي "هذا هو فوزي الأصعب" حتى الآن هذا العام، مضيفا "كان علينا أن نقاتل وعانينا من مشاكل عديدة".



ويعني فوز أوجييه في المرحلة الخاصة بأنه سيكون أول المنطلقين في المرحلة الثامنة من البطولة، والتي ستقام في سردينيا. وأوضح "حسنا، هذا نبأ سيئ لأني لم أكن أنوي أن أكون أول المنطلقين في سردينيا".



وعوض نوفيل الذي فاز في رالي البرتغال العام الماضي، بحلوله ثانيا في هذه المرحلة، خروجه في المرحلة السابقة في تشيلي بعد حادث مروع خرج منه سالما. وأوضح "القدوم الى هنا بعد الحادث الكبير في تشيلي (هو أمر مريح) والسيارة رائعة".



كما عوّض نوفيل لفريقه هيونداي تراجع سائقيه الفرنسي سيباستيان لوب والإسباني داني سوردو بسبب مشاكل ميكانيكية.



- ترتيب الخمسة الأوائل في رالي البرتغال

1- الأستوني أوت تاناك (تويوتا ياريس) 3.20:22،8 ساعات

2- البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي آي 20) بفارق 15،9 ثانية

3- الفرنسي سيباستيان أوجييه (سيتروين سي 3) بفارق 57،1 ثانية

4- الفنلندي تيمو سونينن (فورد فييستا) بفارق 2:41،5 دقيقتين

5- البريطاني إلفين إيفانز (فورد فييستا) بفارق 7:08،3 دقائق