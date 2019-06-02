نتنياهو يقيل وزيري التعليم والعدل في حكومة تسيير الأعمال

أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزيري العدل والتربية في حكومته لتسيير الأعمال، فيما يجري التحضير لانتخابات جديدة للكنيست، في سبتمبر المقبل، بعد فشل الاتفاق بين الأحزاب على تشكيل حكومة ائتلافية.



وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إلى أن نتنياهو أقال وزيرة العدل إيليت شاكيد، ووزير التعليم نفتالي بينيت.



يذكر أن بينت وشاكيد انفصلا عن حزب "البيت اليهودي" اليميني وشكلا حزبًا جديدًا، لكنهم لم ينجحا في الانتخابات الأخيرة، ولم يتجاوزا النسبة المطلوبة لدخول البرلمان.



وجاء في القرار أنهما لن يكونا أعضاء في الحكومة الحالية، وكذلك لن يكونا ضمن المجلس الوزراي الأمني المصغر "الكابينت".



ولم يشكل نتنياهو الحكومة الإسرائيلية في المدة المحددة، بسبب عدم الاتفاق مع أفيجدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير جيش الاحتلال السابق، حول عدم ملفات من أجل تولي الأخير حقبة وزارية، ما أدى إلى تصويت الكنيست على حل نفسه مرة أخرى، والتوجه إلى انتخابات جديدة.