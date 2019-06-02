القبض على شخصين اقتحما مسجدا بمدينة كادريف البريطانية

ألقت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، القبض على شخصين اقتحما مسجدا بمدينة كارديف عاصمة ويلز.



ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن الشرطة قولها إن المتهمين يبلغان من العمر 18 و19 عاما، وإنهما اقتحما مركز دار الإسراء المجتمعي في وقت مبكر من صباح اليوم، مضيفة أنه لا يجري البحث عن المزيد من المرتبطين بالواقعة.



وأوضح مجلس مسلمي ويلز والمسجد، في بيان مشترك، أن الاقتحام لم يسفر عن إصابة أي شخص، وأن الشرطة مستمرة في تحقيقاتها بعد القبض على المتهمين الاثنين.



وفي مايو عام 2017، قتل مفجر انتحاري 22 مشاركا في حفل، وكان كثير منهم من الشباب، بعدما غنت المغنية أريانا جراندي في قاعة حفلات مانشستر أرينا، على الجانب المقابل مباشرة للمحطة التي شهدت حادث الطعن عشية رأس السنة الجديدة بعد ذلك.