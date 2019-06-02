ترودو يشيد بدور الجيش الكندي في تعزيز الاستقرار والسلام العالمي

أشاد رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الأحد، بالدور الذي لعبته القوات المسلحة الكندية في تعزيز الاستقرار والسلام في العالم وحماية القيم الأساسية.



جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بيوم القوات المسلحة الكندية، حيث أشاد زعيم الحزب الليبرالي بالتضحيات التي قدمتها قوات بلاده في جميع المناطق التي تم استدعائها للخدمة فيها، للقيام بعمليات حفظ السلام أو خلال الكوارث أو جهود الإغاثة.



وقال ترودو - في بيان صدر من مكتبه - "يمكن أن تؤثر ثقل الخدمة العسكرية على الأشخاص الذين يرتدون الزي العسكري، كما يمكن أن يكون تحديا لعائلاتهم، دعمهم الدائم وتضحياتهم تشكل مصدرا هائلا للقوة لقواتنا المسلحة، ونحن جميعا مدينون لهؤلاء الكنديين الاستثنائيين".



وتابع البيان "بالنيابة عن حكومة كندا، أشكر الأعضاء السابقين والحاليين في القوات المسلحة الكندية وعائلاتهم على خدمتهم وتضحياتهم القيمة، حتى نتمتع بالسلام والحرية والديمقراطية".