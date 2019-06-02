القاهرة : الأحد 02 يونيو 2019
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الأحد 02/يونيو/2019 - 05:08 م

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 في انقلاب سيارة بأسوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2652020

لقي 3 أشخاص مصرعهم اليوم الأحد وأصيب 9 آخرون، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص شهدها الطريق الصحراوي الغربي "أسوان إدفو"، أمام مدينة مدينة إدفو، شمال أسوان.

وانتقلت القيادات الأمنية، على الفور، إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين والمتوفين، كما انتقل رجال المرور لرفع أنقاض السيارة المنقلبة لتسيير الحركة المرورية.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع كل من، مصطفى صلاح صالح 42 سنة، وأحمد إسماعيل محمد 27 سنة، وعبدالمحسن عثمان خير 37 سنة، بينما أصيب كل من، أ.ح 39 سنة، وح. ح 30 سنة، وب. ع 40 سنة، وع.أ 44 سنة، وز.ر 21 سنة، وأ. م 24 سنة، وم. إ 38 سنة،و ع. أ 22 سنة، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

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