أمريكا مستعدة للحديث مع إيران دون شروط مسبقة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة للحديث مع إيران بشأن برنامجها النووي دون شروط مسبقة، لكنه أضاف أن واشنطن بحاجة إلى أن ترى إيران تتصرف "كدولة طبيعية".



وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أشار أمس السبت إلى استعداد إيران لإجراء محادثات إذا أبدت واشنطن الاحترام، لكنه أكد أن طهران لن تذهب إلى المحادثات تحت ضغط.



وفي تخفيف فيما يبدو لموقفه السابق، قال بومبيو لدى سؤاله عن تصريحات روحاني "نحن مستعدون... للانخراط في محادثات دون أي شروط مسبقة... نحن مستعدون للجلوس" للتفاوض.



لكنه قال إن واشنطن ستواصل العمل من أجل "القضاء على الأنشطة الخبيثة" لإيران في الشرق الأوسط، مشيرا إلى دعم طهران لجماعة حزب الله اللبنانية والحكومة السورية.



وأضاف بومبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول منذ فترة طويلة: إنه مستعد للحديث مع إيران.



وقال بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويسري إينياتسيو كاسيس في مدينة بيلينزونا بجنوب البلاد "نحن بالتأكيد مستعدون لإجراء تلك المحادثات عندما يتمكن الإيرانيون من إثبات أنهم يريدون التصرف كدولة طبيعية".



وقال ترامب الإثنين الماضي إنه يأمل أن تقبل إيران التفاوض.



لكن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي قال يوم الأربعاء إن طهران لن تتفاوض مع واشنطن على الرغم من إشارات سابقة من روحاني إلى أن المحادثات قد تكون ممكنة إذا تم رفع العقوبات.



وعبر كاسيس عن قلقه بشأن معاناة الشعب الإيراني من آثار العقوبات، وقال إن سويسرا التي تنتهج سياسة محايدة ترغب في تقديم مساعدات إنسانية "خاصة منتجات دوائية ومواد غذائية".



وأوضح أن إيران بحاجة لدفع أموال في المقابل، وأن ذلك متاح فقط إذا سمحت الولايات المتحدة للبنوك بتحويل الأموال.



وقال الوزير السويسري إنه واثق في أن الولايات المتحدة ستخرج "بأفضل حل ممكن" لتلك المشكلة في وقت قريب.





* نشاط نووي

أشار تقرير ربع سنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه رويترز يوم الجمعة، إلى أن إيران التزمت بالقيود الأساسية على أنشطتها الذرية التي فرضها الاتفاق الذي توصلت إليه مع القوى الكبرى، وذلك في وقت تهدد فيه طهران بكسر القيود في المستقبل ردا على عقوبات أمريكية جديدة.



وأحجم بومبيو اليوم الأحد عن التعليق على تقرير وكالة الطاقة وقال إن واشنطن تتابع نتائج الوكالة عن كثب، لكنه أوضح "نحن أيضا لدينا فهمنا المستقل لما يجري هناك".



وفي العام الماضي حدد بومبيو 12 نهجا على إيران أن تغيرها قبل أن ترفع الولايات المتحدة عنها العقوبات، بما يشمل وقف دعمها لجماعات مسلحة في المنطقة ووقف برنامجها الصاروخي.



كما دعا إلى وقف إيران عمليات تخصيب اليورانيوم وعدم سعيها على الإطلاق إلى إعادة معالجة البلوتونيوم وإغلاق مفاعل الماء الثقيل. وقال أيضا إن على إيران الكشف عن كل الأبعاد العسكرية السابقة لبرنامجها النووي، والتوقف عن مثل هذا العمل بشكل دائم وقابل للتحقق منه.