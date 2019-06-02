هولندا تنقذ مهاجرًا كان يحاول عبور المانش إلى بريطانيا

أعلنت خدمات الإنقاذ البحري في هولندا، إنقاذ مهاجر كان يحاول عبور القناة الإنجليزية (المانش) على ظهر قارب بدائي الصنع.



وذكرت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد، أن الرجل الذي تم إنقاذه يبلغ من العمر 26 عاما، من إريتريا، وقد تم رصده صباح اليوم بالقرب من إيجمودين بغرب العاصمة أمستردام، حيث كان يسعى إلى الوصول إلى إنجلترا.



وأشارت الشبكة إلى أن القارب الذي كان يقل المهاجر كان بدون محرك وشراعه مصنوع من قطع من البلاستيك.



وكان نائب الرئيس الصينى "وانج تشى شان"، قال مؤخرا إن العلاقات بين الصين وهولندا شهدت نموا سريعا فى السنوات الأخيرة استنادا إلى الاحترام المتبادل والسعى إلى أرضية مشتركة مع وضع الخلافات جانبا، مشددا على أن الحقائق تثبت أن البلدين يمكنهما تحقيق تنمية ورخاء مشتركين، على الرغم من اختلاف نظمهما الاجتماعية وثقافتهما ومراحل تنميتهما.



وأعرب عن ترحيب الصين بهولندا للمشاركة بنشاط فى مبادرة الحزام والطريق، وأن يوفر الجانب الهولندى بيئة أعمال عادلة وغير تمييزية وشفافة أمام المستثمرين الصينيين، وأضاف: أن الصين أصرت دائما على المنفعة المتبادلة والتعاون المربح للجميع على أساس المشاورات على قدم المساواة فى محاولة لبناء مجتمع ذى مصير مشترك للبشرية.