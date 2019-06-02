استئناف عرض مسرحية "الحالة توهان" ثاني أيام عيد الفطر

قال الدكتور سيد خاطر مخرج العرض المسرحي "الحالة توهان"، إنه من المقرر استئناف العرض ثاني أيام عيد الفطر المبارك على المسرح العائم، وذلك بعد توقف العرض طوال شهر رمضان المبارك.



وأضاف خاطر أن (الحالة توهان) تتناول في إطار كوميدي غنائي استعراضي، قضية الإرهاب عن طريق كشف حقيقة الجماعات الإرهابية التكفيرية التي اتخذت من الدين ستارا لفرض سلطان الطاعة والتخويف على الناس.



وأوضح أن المسرحية تستعرض عددا من رموز التنوير والفكر الذين سعوا لإدراج منهج العقل والتدبر في جميع أمور الحياة أمثال ابن رشد، طه حسين، الشيخ محمد حسين الذهبي، الدكتور فرج فودة والأديب العالمي نجيب محفوظ.



(الحالة توهان) من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي برئاسة الفنان إيهاب فهمي، وإخراج الدكتور سيد خاطر، وبطولة مجموعة من الفنانين جمال عبدالناصر، أشرف مصيلحي، رضا إدريس، ياسر عزت، عبدالله الشرقاوي، معتز السويفي، ناجح نعيم، سوسن طه، محمد الشربيني، أشرف فؤاد، عبده العجمي، إيهاب الزناتي، أميرة حامد، أحمد عبدالرازق.