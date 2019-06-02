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الأحد 02/يونيو/2019 - 04:50 م

بومبيو: إدارة ترامب مستعدة لمناقشات دون شروط مسبقة مع إيران

بومبيو: إدارة ترامب
أ ش أ
dostor.org/2652007

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعدة لخوض مناقشات بدون شروط مسبقة مع إيران، في محاولة لتخفيف رفع التوترات التي أثارت مخاوف اشتعال نزاع بين البلدين.

وشدد بومبيو - في تصريحات نقلتها صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، اليوم الأحد - على أن الولايات المتحدة لن تتوانى في محاولاتها للضغط على إيران لتغيير سلوكها في الشرق الأوسط، مكررا الاتهامات الأمريكية القائمة منذ أمد طويل بأن إيران عاكفة على زعزعة استقرار المنطقة، لكنه أشار أيضا إلى احتمالية إجراء محادثات مع إيران التي اقترحها ترامب مسبقا.

ولفتت الصحيفة إلى احتمالية عدم نجاح العرض الأمريكي للمحادثات غير المشروطة مع إيران، مشيرة إلى أن بومبيو أدلى بتلك التصريحات خلال زيارته إلى سويسرا، التي تمثل المصالح الأمريكية في إيران منذ وقت طويل، ضمن رحلته الأوروبية التي تهدف بطمأنة قادة أوروبا القلقين بأن واشنطن ليست عازمة على خوض حرب مع طهران.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السويسري إجنازيو كاسيس: "نحن مستعدون للانخراط في محادثات بدون شروط مسبقة.. نحن جاهزون للجلوس معهم لكن الجهود الأمريكية لتغيير النشاط الخبيث لإيران بشكل أساسي مستمرة".

ومن جانبه، أكد كاسيس قلق بلاده من الوضع الجاري بين الولايات المتحدة وإيران قائلا: "الوضع متوتر للغاية.. نحن واعون بشكل كامل، وكذلك الطرفين واعيين تماما، بهذا التوتر.. سويسرا بالطبع تتمنى عدم التصعيد إلى العنف.. كلا الطرفين يزيدان الضغط حاليا وبالنسبة للبقية (الدول) هذا أمر يدعو للقلق، لكننا لا يمكننا فعل أي شيء حتى نحصل على تفويض من كلا الطرفين".

وأعلن كاسيس ترحيب سويسرا بأن تعمل كـ"عميل وسيط" لحل الأزمة الجارية، لكن ليس "وسيطا مباشرا"، مؤكدا أنها لتفعل ذلك يجب أن يوافق الطرفان.

وتقدم بومبيو بالشكر لسويسرا التي تعمل كـ"قوة حامية" للولايات المتحدة في إيران وللاعتناء بالأمريكيين المعتقلين هناك، رافضا التعليق ما إذا كانت واشنطن قد أجرت طلبا معينا لسويسرا حول المعتقلين في إيران لكنه أكد أنها قضية ذات أولوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن سويسرا كانت محطة بومبيو الثانية بعد ألمانيا في جولته التي تتضمن 4 دول أوروبية؛ حيث يحاول من خلالها تهدئة قادة أوروبا والتشديد على أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها ولن تتهاون في رفع الضغط على إيران بالعقوبات الاقتصادية.

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