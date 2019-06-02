العراق: إقليم كردستان لم يسلم بغداد برميل نفط واحد كما نصت عليه الموازنة

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إن إقليم كردستان لم يسلم الحكومة الاتحادية برميل نفط واحد، كما نصت عليه الموازنة المالية.



وأوضح عبد المهدي - في مؤتمر صحفي، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأحد - أن الحكومة الاتحادية لن تقطع رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، مشيرا إلى أن هناك خلافات سياسية، ومن غير الصحيح جعلها مصدرًا لتهديد السلم المجتمعي.



وقالت وزارة التجارة العراقية، اليوم الاحد، إن العراق اشترى أكثر من 2.2 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية الموسم الحالي.



ويأمل العراق بشراء خمسة ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، بعد زيادة المحاصيل بفعل هطول أمطار غزيرة.