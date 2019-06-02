محافظ كفر الشيخ يرفع درجة الاستعداد لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية

كلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة المعنية للتصدى لأى حالة تعدى على الأراضى الزراعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



وقدم المحافظ، خالص الشكر للدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لدعمه الدائم لقطاع الزراعة ورعاية المزارعين لتحقيق التنمية الزراعية على أرض المحافظة، كما قدم الشكر للمهندس محمد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس إبراهيم جاويش، مدير عام تحسين الأراضى، وجميع العاملين بقطاع الزراعة بالمحافظة، لجهودهم المبذولة فى النهوض بالإنتاج الزراعى، وحماية الرقعة الزراعية.



جاء ذلك، بحضور اللواء محمد بندارى، وكيل أول الوزارة ـ السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، والمهندس إبراهيم جاويش، مدير عام تحسين الأراضى، والمهندس محمد أبو يوسف، مدير إدارة الأراضى، وعدد من القيادات التنفيذية.