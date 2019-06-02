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الثقافة
الأحد 02/يونيو/2019 - 04:38 م

"الناشرين المصريين" يصرف لأعضائه مستحقات معرض زايد للكتاب

الناشرين المصريين
حسام الضمراني
dostor.org/2651999

قام اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة الناشر سعيد عبده، بتسليم المستحقات المالية لأعضاء الاتحاد عن معرض زايد من مشروع تحدي القراءة العربي، وذلك منذ قليل بمقر اتحاد الناشرين المصريين.

يذكر أن مشروع "تحدي القراءة العربي" هو أكبر مشروع عربي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي.

يأخذ التحدي شكل منافسة للقراءة باللغة العربية يشارك فيها الطلبة من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني عشر من المدارس المشاركة عبر العالم العربي، تبدأ من شهر سبتمبر كل عام حتى نهاية شهر مارس من العام التالي، يتدرج خلالها الطلاب المشاركون عبر خمس مراحل تتضمن كل مرحلة قراءة عشرة كتب وتلخيصها في جوازات التحدي، وبعد الانتهاء من القراءة والتلخيص، تبدأ مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة، وتتم على مستوى المدارس والمناطق التعليمية ثم مستوى الأقطار العربية وصولًا للتصفيات النهائية والتي تُعقد في دبي سنويًا في شهر أكتوبر.

"الناشرين المصريين" يصرف لأعضائه مستحقات معرض زايد للكتاب
"الناشرين المصريين" يصرف لأعضائه مستحقات معرض زايد للكتاب
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