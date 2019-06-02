التنمية المحلية تطالب المحافظين بعقد اجتماعات مع خريجي "قادة المستقبل"

وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظين بعقد اجتماعات مع خريجى دورات قادة المستقبل والحاصلين على ماجستير جامعة اسلسكا وخريجى البرنامج الرئاسى من العاملين بالمحافظات، والذين شاركوا فى الدورات التدريبية وورشتى العمل التى نظمتها الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة حتى مايو 2019.



وشددت الوزارة على ضرورة، قيام المحافظين بتكريم الأوائل من خريجى المحافظة والتعرف على أفكارهم ومشروعات التطوير التى اقترحوها وقاموا بإعداد وثائق تفصيلية لها، والتواصل مع الوزارة لعرض أفضل الأساليب المقترحة للاستفادة بهم فى المناصب القيادية بالمحافظات وفق إمكانياتهم وقدراتهم العلمية والعملية وما اكتسبوه من مهارات وخبرات خلال الفترة الماضية.



وطالبت بإفادة الوزارة بالمهام والوظائف التى تم إسنادها للخريجين لتعظيم العائد منهم وتمكينهم فى المحافظات وتقديم الدعم المناسب لهم للقيام بأعمالهم المرشحين لها بأفضل كفاءة وجودة وتولى مناصب قيادية خلال الفترة المقبلة.